В Омске к Родительскому дню организуют десятки выездных торговых точек

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

17 апреля православные христиане будут отмечать Родительский день. В связи с этим на территориях, прилегающих к омским кладбищам, будут организованы торговые точки, в которых горожане смогут купить ритуальные принадлежности. Площадки будут работать неделю — с 12 по 19 апреля.

Отметим, что для обеспечения порядка и предупреждения несанкционированной торговли будут организованы рейды.

Напомним, что в прошлом году на территориях, прилегающих к кладбищах работало 78 торговых точек.