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В Омске к Родительскому дню организуют десятки выездных торговых точек
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В Омске к Родительскому дню организуют десятки выездных торговых точек 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
17 апреля православные христиане будут отмечать Родительский день. В связи с этим на территориях, прилегающих к омским кладбищам, будут организованы торговые точки, в которых горожане смогут купить ритуальные принадлежности. Площадки будут работать неделю — с 12 по 19 апреля.
Отметим, что для обеспечения порядка и предупреждения несанкционированной торговли будут организованы рейды.
Напомним, что в прошлом году на территориях, прилегающих к кладбищах работало 78 торговых точек.
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