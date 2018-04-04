В Самаре состоялся гала-концерт областного фестиваля «Веснушка-2018»

Переместиться в прошлое и даже немного заглянуть в будущее. Это не фантастика, а реальность, которую представили студенты ссузов на гала-концерте областного фестиваля «Веснушка-2018». Оригинальные номера, вокал и танцы — лучшие творческие постановки от лучших коллективов Самарского региона.

Больничную палату, где обычно должно быть спокойно, они превратили в настоящую танцплощадку. Идея впечатляет, поэтому и путь в гала-концерт областного фестиваля «Веснушка-2018» коллективу был обеспечен. Впрочем, все зрелищное шоу состоит из лучших выступлений со всей Самарской области

Восемнадцать ярких и нестандартных номеров пробились на главный концерт — их выбрали почти из трехсот постановок, которые представляли ссузы региона. В этом году — рекорд по участникам — тридцать средне-специальных учебных заведений из Самары Тольятти , Сергиевска, Безенчука и других уголков губернии. На сцене — танцы, вокал и оригинальные жанры. Директор МБУ «Самарский дом молодежи» Дмитрий Кривов отметил: «Это произошло в этом году первый раз. Случилось при поддержке правительства Самарской области, при участии департамента культуры и молодежной политики администрации г.о. Самара, и Самарский дом молодежи выступил организатором». Член жюри гала-концерта Игорь Кузнецов прокомментировал: «Каждый концерт — это свой бриллиант. Тем более, если мы приезжаем, например, в Сергиевск, и понятное дело, где населения чуть поменьше самарского, и все равно ребята на хорошем, достойном уровне. Может быть, в этом году они не войдут в тройку лидеров, но, я думаю, через пару лет область нас всех будет делать очень легко и быстро».

Сюжетная линия гала-концерта — взгляд в будущее: компания иностранцев приезжает в Самару на чемпионат мира и знакомится со знаковыми местами. Из будущего, как по щелчку пальцев, на несколько десятков лет назад, в советское время — с лозунгами и призывами. Более сотни студентов стали дипломантами и порядка сорока — лауреатами фестиваля. Дальше — конкурсный день Самарской областной студвесны. У лучших есть шанс выступить и на всероссийской.