Проекты Ижевска, бизнес на расстоянии и испытания беспилотников: что произошло минувшей ночью

Ижевск. Удмуртия . Доброе утро, Удмуртия! Информагентство «Сусанин» по традиции начинает рабочий день с утреннего обзора новостей.

Поиск проектов:

Команда «Удмуртия заряжает» начала поиск интересных проектов. Организаторы ждут от ижевчан интересные идеи, которые могут быть реализованы. Для участия необходимо описать свой проект, рассказать о его целях, задачах и уровне готовности.

Дошкольное образование:

Жители Ижевска могут оценить качество услуг в сфере дошкольного образования. Администрация города проводит анкетирование, чтобы определить, насколько горожане довольны качеством дошкольного образования и воспитания.

Голосование продлится до 30 апреля.

Бизнес на расстоянии:

Предприниматели смогут открывать счета и получать кредиты в банках удаленно. Такое нововведение начнет действовать с 2019 года, пишут «Известия»

Бизнесмены будут идентифицироваться через Единую биометрическую систему. Для выполнения операции клиенту достаточно будет связаться с банком по телефону или скайпу. В свою очередь банк проверит данные через биометрическую систему.

Удаленная идентификация позволит только один раз посетить банк. В дальнейшем бизнесмены смогут брать кредиты не выходя из дома.

Небесное тело:

Астрономы открыли наиболее удаленную от Земли звезду. Она расположена на расстоянии 9 млрд световых лет, пишет Российская Газета

Открытие удалось сделать с помощью телескопа «Хаббл», благодаря его «эффекту гравитационной линзы».

Известно, что небесное тело находится в 100 раз дальше, чем самая удаленная из звезд, которую ученые могли изучать раньше. Это голубой сверхгигант, который в сотни тысяч раз ярче Солнца.

Беспилотные авто:

Главный критерий, по которому отбирали полигон — развитость транспортной сети. Кроме того учитывалось наличие камер видео-фиксации, парковок и других элементов интеллектуальной транспортной системы (ИТС). По словам президента партнерства «ГЛОНАСС» Александра Гурко, Липецк больше подходит для тестирования, но в Рязани создана высоко интегрированная ИТС.

Испытания пройдут уже в этом году.