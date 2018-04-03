Браконьера, утопившего косулю, обязали возместить ущерб

Урицкий районный суд Орловской области удовлетворил требования управления экологической безопасности и природопользования к местному жителю.

Мужчина должен перечислить в бюджет района 100 тысяч рублей в счет возмещения имущественного вреда, причинного незаконной охотой.

Из материалов дела следует, что 31 августа 2017 года в 19:00 орловец поймал и добыл самку косули путем утопления ее в реке Сухая Орлица на территории у деревни Юшино. При этом мужчина не имел при себе охотничьего билета и разрешения. Каким образом браконьер «добыл» животное, в материалах не уточняется.

Ранее орловец был признан виновным в совершении административного правонарушения. За незаконную охоту ему назначено наказание в виде штрафа в 4 тысячи рублей. Эту сумму мужчина уже оплатил.