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Браконьера, утопившего косулю, обязали возместить ущерб
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Браконьера, утопившего косулю, обязали возместить ущерб 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Урицкий районный суд Орловской области удовлетворил требования управления экологической безопасности и природопользования к местному жителю.
Мужчина должен перечислить в бюджет района 100 тысяч рублей в счет возмещения имущественного вреда, причинного незаконной охотой.
Из материалов дела следует, что 31 августа 2017 года в 19:00 орловец поймал и добыл самку косули путем утопления ее в реке Сухая Орлица на территории у деревни Юшино. При этом мужчина не имел при себе охотничьего билета и разрешения. Каким образом браконьер «добыл» животное, в материалах не уточняется.
Ранее орловец был признан виновным в совершении административного правонарушения. За незаконную охоту ему назначено наказание в виде штрафа в 4 тысячи рублей. Эту сумму мужчина уже оплатил.
Сообщение Браконьера, утопившего косулю, обязали возместить ущерб появились сначала на РИА 57.
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