Ещё
Новая зона отдыха появится в парке Победы в Зеленограде до конца года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя

Новая зона отдыха появится в парке Победы в Зеленограде до конца года 

Агентство «Москва» 38 минут назад
Фото: Mos.ru
В Зеленограде до конца 2018 г. благоустроят новую зону отдыха. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«Парк Победы в Зеленограде станет местом для прогулок и отдыха у воды. Зону отдыха благоустроят в этом году. По желанию местных жителей, у Большого городского пруда, который является центральным элементом парка, появится просторная набережная из деревянных настилов. Береговую часть с северной стороны пруда расширят за счет установки понтонов на водной глади. На искусственных берегах сделают смотровую площадку с видом на парк, обустроят места для рыбалки», — говорится в сообщении.
Кроме того, там же построят новую лодочную станцию с причалами, неподалеку разместят лежаки для отдыха у воды с навесами от солнца. У пруда обустроят танцевальную площадку. В зимнее время на ее месте станут заливать искусственный каток площадью 720 кв. м, где посетители смогут играть в хоккей.
Также ремонт ждет и многочисленные пешеходные дорожки парка Победы. На них обновят асфальт и плитку. По парку проложат новую велодорожку протяженностью 2 км и беговую дорожку протяженностью 9,5 км. По всей территории обустроят детские и спортивные площадки, установят столы для игры в пинг-понг. Все вытоптанные газоны засеют свежей травой, в парке разобьют клумбы и цветники.
По просьбам местных жителей в обновленном парке появятся новые лавочки и урны, навигационные стелы с картами. На дорожках, площадях и в аллеях установят более 600 новых фонарей с энергосберегающими лампами. В вечерние часы в парке не останется неосвещенных уголков.
Парк Победы в Зеленограде был открыт 9 мая 1985 г. в честь 40-летия победы в Великой Отечественной войне. Он занимает территорию более чем в 35 га в центре города. К нему прилегают три жилых микрорайона, зеленая зона уже более трех десятков лет пользуется популярностью у местных жителей. Там горожане занимаются спортом, проводят время с детьми.
Агентство «Москва»: последние новости
Власти Москвы обеспечат приоритетный доступ оперативным службам в сети LTE-450 во время ЧМ-2018 Законопроект об органическом сельском хозяйстве Госдума рассмотрит в первом чтении Госдума планирует рассмотреть законопроект об освобождении от НДФЛ выплат в связи с рождением детей
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ147
Моряки РФ отказались от ультиматума украинцев469
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»48
Гребенщиков удивил признанием о Крыме35
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России619
Видео
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение