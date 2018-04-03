Новая зона отдыха появится в парке Победы в Зеленограде до конца года

В Зеленограде до конца 2018 г. благоустроят новую зону отдыха. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«Парк Победы в Зеленограде станет местом для прогулок и отдыха у воды. Зону отдыха благоустроят в этом году. По желанию местных жителей, у Большого городского пруда, который является центральным элементом парка, появится просторная набережная из деревянных настилов. Береговую часть с северной стороны пруда расширят за счет установки понтонов на водной глади. На искусственных берегах сделают смотровую площадку с видом на парк, обустроят места для рыбалки», — говорится в сообщении.

Кроме того, там же построят новую лодочную станцию с причалами, неподалеку разместят лежаки для отдыха у воды с навесами от солнца. У пруда обустроят танцевальную площадку. В зимнее время на ее месте станут заливать искусственный каток площадью 720 кв. м, где посетители смогут играть в хоккей.

Также ремонт ждет и многочисленные пешеходные дорожки парка Победы. На них обновят асфальт и плитку. По парку проложат новую велодорожку протяженностью 2 км и беговую дорожку протяженностью 9,5 км. По всей территории обустроят детские и спортивные площадки, установят столы для игры в пинг-понг. Все вытоптанные газоны засеют свежей травой, в парке разобьют клумбы и цветники.

По просьбам местных жителей в обновленном парке появятся новые лавочки и урны, навигационные стелы с картами. На дорожках, площадях и в аллеях установят более 600 новых фонарей с энергосберегающими лампами. В вечерние часы в парке не останется неосвещенных уголков.

Парк Победы в Зеленограде был открыт 9 мая 1985 г. в честь 40-летия победы в Великой Отечественной войне. Он занимает территорию более чем в 35 га в центре города. К нему прилегают три жилых микрорайона, зеленая зона уже более трех десятков лет пользуется популярностью у местных жителей. Там горожане занимаются спортом, проводят время с детьми.