Построили без документов: в Махачкале ликвидируют «Шанхай»

Почти полсотни жилых домов пойдут под снос в столице Дагестана. Черный список объектов опубликовала на официальном сайте Федеральная служба судебных приставов. Здания на стадии завершения, но документов у застройщиков нет. Подробнее — в материале корреспондента телеканала «МИР 24» Чермена Улубиева.

Элитный микрорайон Махачкалы горожане прозвали Шанхаем. До моря всего 500 метров. Кажется, здесь слились воедино китайская плотность застройки и кавказское гостеприимство. Чтобы повидать соседа, вовсе не обязательно спускаться на улицу. Порой достаточно открыть окно своей квартиры. Можно не только говорить, не повышая голоса, но и пожать руку соседу.

Этот микрорайон — пример того, как строить не надо, говорят архитекторы. Из 60 домов 50 возведены с нарушениями. Поэтому часть девятиэтажек снесут по решению суда.

«Здесь можно дом строить такой-то высоты, здесь такой-то, а здесь вообще нельзя. Этого всего на этой территории не было. Не было четкого зонирования территорий. Не было конкретного генплана, то есть, где школа должна быть, детсад, сквер», — отметил начальник управления по вопросам координации капитального строительства Махачкалы Магомедгаджи Залбеков.

Реновация

Страшный сон или мечта

Несколько раз объекты в Махачкале уже сносили. Жертвами гидромолота становились и частные дома, и высотки. Теперь похожая участь ждет эту незаконченную стройку в престижном районе Махачкалы. Власти неоднократно закапывали котлован, но без результата. Сейчас здесь залит фундамент, а счастливые горожане ждут новоселья.

«Здесь есть только подушка-фундамент и выставленные для этажа конструкции. Здесь возникает резонный вопрос: почему люди, которые, зная, что есть такая проблема незаконного строительства у нас в городе, почему они не интересуются, есть ли у этого застройщика разрешительный пакет документов», — недоумевает Залбеков.

Люди все равно спешат в офис продаж. Манит цена — 25 тысяч рублей за квадратный метр. Хотя дом так и может остаться на уровне фундамента. Из документов у застройщика Магомеда Алиева есть только право собственности на землю. Остальное он рассчитывает получить в обход закона.

«Проблема в том, что куда надо было, туда эти деньги, откаты, не дошли до людей. Что вы как маленькие дети! Нерешаемых вопросов не бывает. Нерешаемый вопрос только один, когда человек умирает», — считает застройщик.

К этой десятиэтажке у городских властей претензий нет. Но ее все равно снесут. Сосед добился такого решения суда. Причина: строители не отступили три метра от его частного дома. Куда поедут 140 семей, не знает никто.

«Думали, как-то наша жизнь налаживается. А тут, оказывается, мы остаемся без жилья», — посетовала жительница Махачкалы Азали Бахачаева.

«До последнего будем стоять. Нас не интересует ни хозяин участка, ни ЖКС, мы до последнего будем защищать свой дом и выходить из своего дома мы не собираемся. И не выйдем. Вот попробуют пусть нас выселить», — пообещала жительница Махачкалы Белла Ханмурзаева.

Город превратился в российскую стройку века. В миллионной Махачкале (численность населения Махачкалинской агломерации составляет 910 тыс. человек — прим. ред.) сейчас возводят более 500 многоквартирных домов. Большинство — на весьма сомнительных основаниях. Масштабам удивился переехавший из Москвы в Дагестан Владимир Васильев. Сейчас он руководит республикой.

Как сделать перепланировку

… и не стать бомжом

«У нас строится больше, чем может переварить наша канализация и системы очистные. У нас вводится больше, чем можем обеспечить устойчивой электроэнергией. Я хочу предупредить всех застройщиков — это время закончилось. Будем разрушать. То, что будет строиться сейчас, предупреждаю, будет сноситься. Беззакония больше не будет», — заверил временно исполняющий обязанности главы Дагестана.

Сотни строек по всей Махачкале встали. Строительный бизнес замер в ожидании. Решить вопрос за взятки застройщикам теперь не удается. За превышение должностных полномочий за решетку отправились мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор города Магомедрасул Гитинов. Последний как раз допустил хаотичную застройку, незаконно выдавая разрешения на строительство.

Сейчас в Махачкале работает независимая группа экспертов. Специалисты определят, какие дома построены с нарушениями.

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