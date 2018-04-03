«Фронтовики» определили лучшие регионы по капремонтам. Какое место у Ямала? 

ОНФ составил рейтинг выполнения региональных программ в 2017 году. Активисты использовали отчеты, которые размещаются на портале «Реформа ЖКХ». Оценки ставились по четырем критериям: процент выполнения 30-летней программы, собираемость взносов, эффективность их использования и выполнение годовых планов. По мнению «фронтовиков» серьезных изменений в списке лидеров и отстающих по сравнению с 1 полугодием 2017 года не произошло. Зато заметно увеличились темпы выполнения программ, сообщила пресс-служба ОНФ.
Первое место получила Белгородская область, второе досталось Липецкой области. Третье — разделили Башкортостан и Татарстан. У Ямала — тринадцатая строчка. В рейтинге по итогам 2016 года региона занимал восьмое место, а по данным на 1 июля прошлого года — 15.
Нынче автономию отметили как регион, где значительно вырос темп воплощения региональной программы в жизнь. В частности, поначалу в краткосрочном плане капремонтов на 2017 год в округе числилось 175 домов. Благодаря высокой собираемости взносов число многоквартирников увеличилось до 233, сообщили в Фонде капремонта МКД в ЯНАО. В этом году в списке 232 дома, не исключено, что их станет больше.
— По итогам 2017 года мы впервые увидели, что во многих регионах деньги граждан почти сразу же направляются на капитальный ремонт, а не лежат без дела на счетах в банках. Это стало возможным благодаря инициативам активистов Общероссийского народного фронта, которые добились внесения изменений в Жилищный кодекс РФ. Теперь по закону краткосрочные планы капитального ремонта в регионах должны формироваться с учетом всех средств — и остатков прошлых лет на счетах регионального оператора, и прогнозируемого объема взносов в текущем году — рассказал руководитель Центра ОНФ «Народная экспертиза» Виктор Рожков.