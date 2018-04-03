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Красноярского чиновника заподозрили в злоупотреблении полномочиями
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Красноярского чиновника заподозрили в злоупотреблении полномочиями 

360tv.ru 19 минут назад
Следователи Красноярского края завели уголовное дело против главы Дзержинского района, которого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в региональном управлении СК.
По предварительным данным, в мае 2015 года чиновник попросил Министерство лесного хозяйства выделить 8900 и 16 100 кубических метров древесины для муниципальных нужд района. В ответ на заявку ведомство предоставило нужный объем лесных насаждений для аукционов, состоявшихся 28 апреля и 23 сентября 2016 года.
В аукционах участвовало только ООО «Ассоциация лесопромышленников Дзержинского района», одним из учредителей которого является жена подозреваемого. Вырубка леса продолжалась до 2017 года и принесла выгоду как главе района, так и его супруге.
Выяснилось, что добытые лесоматериалы из заготовленной древесины в итоге не использовались для нужд района. Ущерб от махинаций составил более 6,5 миллионов рублей.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.
Директора муниципального унитарного предприятия в Красноуфимске заподозрили в хищении семи миллионов рублей. Из-за незаконных действий руководителя, у организации появилась серьезная кредиторская задолженность, а около сотни сотрудников пожаловались на то, что им не выплачивают заработную плату. Долги предприятия составляют около пяти с половиной миллионов рублей.
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