Школьница из Башкирии, покорившая жюри шоу «Голос. Дети» проходит кастинг на «Детское Евровидение» 

14-летняя жительница Янган-Тау Назгуль Отузова, поразившая жюри на телешоу «Голос. Дети», отправилась в Москву, чтобы принять участие в отборе на «Детское Евровидение».
С 1 по 6 апреля в российской столице проходит отбор участников на международный певческий конкурс. По его итогам отберут участника, который представит Россию на престижном музыкальном соревновании. Финал «Детского Евровидения» состоится в ноябре этого года.
Назгуль запомнилась телезрителям после выступления на «Голос. Дети». Во время слепых прослушиваний к ней развернули свои кресла все трое членов жюри — Пелагея, Баста и Валерий Меладзе. Последний предположил, что там, где живёт девочка с таким чудесным голосом, какой-то необычный воздух.
— У меня такое ощущение, что ты огромным космическим бульдозером проехалась по нам, — высказалась Пелагея после выступления девочки.
В качестве своего наставника Назгуль выбрала Василия Вакуленко, сказав, что «её сердце принадлежит ему».
14-летняя жительница Башкирии занимается вокалом с самого раннего детства и мечтает в будущем стать певицей и собирать стадионы.
— Я пою не ради популярности или чего-то такого, а для того, чтобы тронуть людей до глубины души, — рассказала юная Назгуль в интервью Ufa1.