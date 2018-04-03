Школьница из Башкирии, покорившая жюри шоу «Голос. Дети» проходит кастинг на «Детское Евровидение»

14-летняя жительница Янган-Тау Назгуль Отузова, поразившая жюри на телешоу «Голос. Дети», отправилась в Москву , чтобы принять участие в отборе на «Детское Евровидение».

С 1 по 6 апреля в российской столице проходит отбор участников на международный певческий конкурс. По его итогам отберут участника, который представит Россию на престижном музыкальном соревновании. Финал «Детского Евровидения» состоится в ноябре этого года.

Назгуль запомнилась телезрителям после выступления на «Голос. Дети». Во время слепых прослушиваний к ней развернули свои кресла все трое членов жюри — Пелагея, Баста и Валерий Меладзе . Последний предположил, что там, где живёт девочка с таким чудесным голосом, какой-то необычный воздух.

— У меня такое ощущение, что ты огромным космическим бульдозером проехалась по нам, — высказалась Пелагея после выступления девочки.

В качестве своего наставника Назгуль выбрала Василия Вакуленко , сказав, что «её сердце принадлежит ему».

14-летняя жительница Башкирии занимается вокалом с самого раннего детства и мечтает в будущем стать певицей и собирать стадионы.

— Я пою не ради популярности или чего-то такого, а для того, чтобы тронуть людей до глубины души, — рассказала юная Назгуль в интервью Ufa1.