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В Приморье объявили конкурс на имя для леопарда
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В Приморье объявили конкурс на имя для леопарда 

Газета.Ru 26 минут назад
Фото: Газета.Ru
Национальный парк «Земля леопарда» в Приморском крае предложил пользователям сети придумать имя молодой самке леопарда, сообщается на сайте парка.
В данный момент «удивительно грациозную кошку, очаровывающую своим стройным силуэтом» зовут Leo 61F. Она живет на юге «Земли леопарда», ей около 4-5 лет и она «еще не испытала радость материнства», отмечают на сайте.
"Все, что нужно для участия в акции, — быть подписанным на группу «Земли леопарда» в одной из пяти социальных сетей: Facebook, ВКонтакте, Instagram, Одноклассники или Twitter. Каждый из подписчиков может предложить свой вариант имени в комментариях под сообщением о Leo 61F. На втором этапе акции будут отобраны пять наиболее популярных вариантов, после чего в группах соцсетей будет запущено голосование за лучшее имя", — сообщили на сайте.
В 2017 году сообщалось, что автомобилисты «испортили новогоднее настроение» дальневосточного леопарда.
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