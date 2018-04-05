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Число дальневосточных леопардов в Приморье превысило сто особей в 2017 году
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Число дальневосточных леопардов в Приморье превысило сто особей в 2017 году 

РИА Новости 13 минут назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 5 апр — РИА Новости. Число редких дальневосточных леопардов превысило 100 особей: по итогам фотомониторинга в Приморье в 2017 году зафиксировано 84 взрослых леопарда и 19 котят, сообщил старший научный сотрудник нацпарка «Земля леопарда» Глеб Седаш.
Дальневосточный леопард — самая редкая крупная кошка планеты. Учеты начала 2000-х годов фиксировали в дикой природе только около 30 этих хищников. По данным за 2015 год, в нацпарке обитало около 70 леопардов.
"Было зафиксировано взрослых 84 особи, а также 19 котят, из них 12 маленьких", — сказал журналистам
По его словам, из это числа котят семь — подростки. Также за год зафиксировано 25 взрослых особей тигров.
На территории национального парка действуют около 400 автоматических камер — это крупнейшая подобная сеть в России. Результаты их проверки оглашены 5 апреля 2018 года — в день шестой годовщины основания ФГБУ «Земля леопарда».
В приморском нацпарке обитает значительная часть популяции леопарда. Научный отдел учреждения ждет данных от коллег из КНР, на территории которой в прежние годы также фиксировались редкие кошки.
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