Главу Дзержинского района подозревают в злоупотреблении полномочииями

По версии следствия, в 2015 году глава района направил в региональное Министерство лесного хозяйства заявки о выделении 8900 и 16 100 кубометров древесины для нужд Дзержинского района. Заявки Минлесхоз удовлетворил, были назначены аукционы на проведение работ.

Единственным участником аукционов оказалась Ассоциация лесопромышленников Дзержинского района, в состав учредителей которой входит жена плавы района. В результате рубок лесных насаждений, оконченных, согласно документам, в 2017 году, эта компания, а значит, в том числе и супруга главы района, получили коммерческую выгоду.

При этом древесину, вопреки поданным заявкам, район так и не получил, хотя деревья вырубались и продавалась неким сторонним покупателям. Таким образом государству был причинен ущерб в размере 6,5 млн рублей.

Следователи разбираются с обстоятельствами совершенного преступления.