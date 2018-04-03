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Главу Дзержинского района подозревают в злоупотреблении полномочииями
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Главу Дзержинского района подозревают в злоупотреблении полномочииями 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По версии следствия, в 2015 году глава района направил в региональное Министерство лесного хозяйства заявки о выделении 8900 и 16 100 кубометров древесины для нужд Дзержинского района. Заявки Минлесхоз удовлетворил, были назначены аукционы на проведение работ.
Единственным участником аукционов оказалась Ассоциация лесопромышленников Дзержинского района, в состав учредителей которой входит жена плавы района. В результате рубок лесных насаждений, оконченных, согласно документам, в 2017 году, эта компания, а значит, в том числе и супруга главы района, получили коммерческую выгоду.
При этом древесину, вопреки поданным заявкам, район так и не получил, хотя деревья вырубались и продавалась неким сторонним покупателям. Таким образом государству был причинен ущерб в размере 6,5 млн рублей.
Следователи разбираются с обстоятельствами совершенного преступления.
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