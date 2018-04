Посещение форума в Санкт-Петербурге непатриотично

Paying security council informers: $10,000 Organising pro-Russian protests: $40,000 Sending military vehicles: $49,000 (according to leaked email to Surkov) Starting a breakaway state in a 3rd Ukrainian region: Priceless. @parfitt_tom https://t.co/Mh5pt9Wu1p

— Alec Luhn (@ASLuhn) 2 апреля 2018 г.

​Платежи информаторам в Совете безопасности: 10 тысяч долларов

Организация пророссийских протестов: 40 тысяч долларов

Отправка военной техники: 49 тысяч долларов (согласно направленному Суркову электронному письму)

Организация отделения третьего украинского региона: бесценна. — Алек Лун , журналист

“President Trump's approval rate among likely U. S. voters hit 50 percent on Monday, which puts him higher than former President Barack Obama's score at the same point into his first term, according to a new poll. ” Via: @Anna_Giaritelli @DCExaminer pic.twitter.com/ZzycNoDCQJ

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 апреля 2018 г.

​Уровень одобрения президента Трампа среди предполагаемых избирателей достиг в понедельник 50%, что выше, чем показатели бывшего президента Барака Обамы в аналогичный момент его первого срока, следует из нового опроса. — Дональд Трамп, президент США

My quote in the Times about British CEO’s attending the Russian Economic Forum in St Petersburg in May «It would be highly unpatriotic for any British company to attend the event» https://t.co/CSKDGBhzjJ

— Bill Browder (@Billbrowder) 2 апреля 2018 г.