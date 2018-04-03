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Красноярский молодежный центр ищет экскурсоводов на лето
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Красноярский молодежный центр ищет экскурсоводов на лето 

РИА «ФедералПресс» 31 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В молодежном центре ждут гидов в возрасте от 18 до 30 лет. Среди других требований — активная жизненная позиция, желание больше узнавать и развиваться. Трудоустройство официальное, работа, конечно же, оплачиваемая. Студентам она может быть засчитана за практику.
«В течение всего лета для подростков 14-17 лет мы организуем экскурсии, походы и квесты по городу. Гид-экскурсовод проекта — это очень интересная и ответственная работа, мы ждём кандидатов, способных работать в команде», — рассказал исполняющий обязанности директора молодёжного центра Владимир Лебедев.
Первая встреча с желающими стать экскурсоводами уже состоялась 2 апреля в Центре путешественников. Тем, кто хочет попробовать себя в качестве гида, можно обращаться по адресу: Карла Маркса, 49. Следить за датами встреч можно в официальной группе молодёжного центра в социальной сети «ВКонтакте»: Получить дополнительную информацию можно и по телефону: 227-92-01.
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