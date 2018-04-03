Красноярский молодежный центр ищет экскурсоводов на лето

В молодежном центре ждут гидов в возрасте от 18 до 30 лет. Среди других требований — активная жизненная позиция, желание больше узнавать и развиваться. Трудоустройство официальное, работа, конечно же, оплачиваемая. Студентам она может быть засчитана за практику.

«В течение всего лета для подростков 14-17 лет мы организуем экскурсии, походы и квесты по городу. Гид-экскурсовод проекта — это очень интересная и ответственная работа, мы ждём кандидатов, способных работать в команде», — рассказал исполняющий обязанности директора молодёжного центра Владимир Лебедев