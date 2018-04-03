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В Соль-Илецком округе перед ледоходом демонтирован понтонный мост
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В Соль-Илецком округе перед ледоходом демонтирован понтонный мост 

АиФ-Оренбург 33 минуты назад
Фото: АиФ-Оренбург
2 апреля в Соль-Илецком городском округе демонтирован понтонный мост через реку Илек в районе села Покровка.
Автомобильное и пешеходное сообщение ограничены, объезда нет, выставлены запрещающие знаки.
В пресс-службе ГУ МЧС региона рассказали, что создан запас ГСМ, медицинских и лекарственных средств, продуктов питания, бутилированной питьевой воды, во временно отрезанном от большой земли селе работают три магазина. Если потребуется, после ледохода будет организована переправа.
Опасности затопления нет
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