В Забайкалье построят восемь спортплощадок по программе развития сел

ЧИТА, 3 апреля. / ТАСС /. Восемь спортивных площадок построят в 2018 году в Забайкальском крае по государственной программе устойчивого развития сельских территорий. Об этом сообщила во вторник пресс-служба губернатора.

"Строительство спортивных площадок запланировано в селах Курулга, Александровский Завод, Знаменка , Цаган-Челутай, Даурия, Усть-Обор, Кыра и Казаново. На эти цели из федерального бюджета будут выделены 2,5 млн рублей, из регионального — 20 млн рублей", — сказали в пресс-службе.

Выбранные села находятся в разных районах края. В их числе есть и райцентры — Александровский Завод и Кыра. В этих селах в общей сложности проживают около 16,5 тыс. человек.