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В Забайкалье построят восемь спортплощадок по программе развития сел
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В Забайкалье построят восемь спортплощадок по программе развития сел 

ТАСС 38 минут назад
ЧИТА, 3 апреля. /ТАСС/. Восемь спортивных площадок построят в 2018 году в Забайкальском крае по государственной программе устойчивого развития сельских территорий. Об этом сообщила во вторник пресс-служба губернатора.
"Строительство спортивных площадок запланировано в селах Курулга, Александровский Завод, Знаменка, Цаган-Челутай, Даурия, Усть-Обор, Кыра и Казаново. На эти цели из федерального бюджета будут выделены 2,5 млн рублей, из регионального — 20 млн рублей", — сказали в пресс-службе.
Выбранные села находятся в разных районах края. В их числе есть и райцентры — Александровский Завод и Кыра. В этих селах в общей сложности проживают около 16,5 тыс. человек.
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