Цветение яблонь в уезде Чжэндин 

Уезд Чжэндин /пров. Хэбэй/, 2 апреля /Синьхуа/ — На фото — цветение яблонь замечательных /Malus spectabilis/ на киносъемочной базе «Жунгофу» в уезде Чжэндин провинции Хэбэй /Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чэнь Цибао
Уезд Чжэндин /пров. Хэбэй/, 2 апреля /Синьхуа/ — На фото — цветение яблонь замечательных /Malus spectabilis/ на киносъемочной базе «Жунгофу» в уезде Чжэндин провинции Хэбэй /Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чэнь Цибао
Уезд Чжэндин /пров. Хэбэй/, 2 апреля /Синьхуа/ — На фото — цветение яблонь замечательных /Malus spectabilis/ на киносъемочной базе «Жунгофу» в уезде Чжэндин провинции Хэбэй /Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чэнь Цибао