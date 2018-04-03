Цветение яблонь в уезде Чжэндин

Уезд Чжэндин /пров. Хэбэй/, 2 апреля / Синьхуа / — На фото — цветение яблонь замечательных /Malus spectabilis/ на киносъемочной базе «Жунгофу» в уезде Чжэндин провинции Хэбэй /Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чэнь Цибао

Уезд Чжэндин /пров. Хэбэй/, 2 апреля /Синьхуа/ — На фото — цветение яблонь замечательных /Malus spectabilis/ на киносъемочной базе «Жунгофу» в уезде Чжэндин провинции Хэбэй /Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чэнь Цибао

Уезд Чжэндин /пров. Хэбэй/, 2 апреля /Синьхуа/ — На фото — цветение яблонь замечательных /Malus spectabilis/ на киносъемочной базе «Жунгофу» в уезде Чжэндин провинции Хэбэй /Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чэнь Цибао