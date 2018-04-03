Мобильные телефоны из материковой части Китая завоевывают тайваньский рынок

Тайбэй, 2 апреля / Синьхуа / — Мобильные телефоны OPPO, Xiaomi и Huawei, произведенные в материковой части Китая , постепенно завоевывают рынок Тайваня и признание местных жителей.

По объему продаж они уже вошли в первую десятку. В чем секрет этой растущей популярности, пытался разобраться корреспондент Синьхуа, посетивший несколько точек по продаже мобильных телефонов в Тайбэе.

Тайбэй, 2 апреля /Синьхуа/ — Мобильные телефоны OPPO, Xiaomi и Huawei, произведенные в материковой части Китая, постепенно завоевывают рынок Тайваня и признание местных жителей.

По объему продаж они уже вошли в первую десятку. В чем секрет этой растущей популярности, пытался разобраться корреспондент Синьхуа, посетивший несколько точек по продаже мобильных телефонов в Тайбэе.

Тайбэй, 2 апреля /Синьхуа/ — Мобильные телефоны OPPO, Xiaomi и Huawei, произведенные в материковой части Китая, постепенно завоевывают рынок Тайваня и признание местных жителей.

По объему продаж они уже вошли в первую десятку. В чем секрет этой растущей популярности, пытался разобраться корреспондент Синьхуа, посетивший несколько точек по продаже мобильных телефонов в Тайбэе.

Тайбэй, 2 апреля /Синьхуа/ — Мобильные телефоны OPPO, Xiaomi и Huawei, произведенные в материковой части Китая, постепенно завоевывают рынок Тайваня и признание местных жителей.

По объему продаж они уже вошли в первую десятку. В чем секрет этой растущей популярности, пытался разобраться корреспондент Синьхуа, посетивший несколько точек по продаже мобильных телефонов в Тайбэе.