Инструкция 74.ru: как челябинцам оградить свой двор от посторонних

Жители многоэтажек всё чаще стараются огородить территорию забором с воротами или шлагбаумом. Дворы «только для своих» можно встретить в разных районах города. Как сделать площадку под окнами недоступной для посторонних и почему челябинцы идут на это, разбирался 74.ru.

— Тема закрытия дворов в Центральном районе особенно актуальна, — считает глава района Виктор Ереклинцев. — Днём в центр едут тысячи людей на автомобилях, которые в попытке сэкономить время нередко проезжают во дворы, паркуют автомобили на тротуарах и внутридворовых проездах. Естественно, местных жителей, которые оплачивают содержание двора из собственного кошелька, это не устраивает, и они выступают с инициативой закрытия территории.

Для многих жителей ограждение двора от посторонних — вынужденная мера

Проблема, когда во дворе паркуются чужаки, знакома жителям разных районов. Например, несколько месяцев назад борьба за парковку шла во дворе на улице Барбюса.

— Огородить двор для нас было вынужденной мерой, — рассказала 74.ru председатель совета дома № 77 на проспекте Ленина Галина Войцеховская. — Дом находится рядом с несколькими университетами. Часто студенты парковались в нашем дворе, жителям было невозможно поставить машину у дома. А потом и шумные компании стали собираться на скамейках. Один раз они даже шашлыки попытались пожарить в нашем дворе. Мы опросили жильцов, хотят ли они поставить забор и ворота, многие оказались за.

За обслуживание ворот жители платят ежемесячно около 150 рублей

Установить во дворе забор можно за семь шагов. Причём инициатором такого решения может стать любой житель дома.

— Заручившись согласием жильцов, мы пошли в комитет по управлению имуществом и земельным отношениям (КУИЗО), чтобы оформить право собственности на землю под домом, — уточнила Галина Войцеховская. — Это можно сделать бесплатно. После этого отправились в администрацию района, там месяц рассматривали наши документы и затем выдали распоряжение, в котором говорится, что двор теперь принадлежит жителям. Следующий важный шаг — оформление кадастрового паспорта на дом. Этот документ даёт нам право распоряжаться территорией — ставить забор, шлагбаум. Этот паспорт мы получили в компании, которая занимается межеванием участков, и заплатили за это пять тысяч рублей. Затем провели собрание жителей, где решили огородить двор.

Для ограждения двора достаточно уведомить об этом пожарных и скорую помощь

Имея на руках все эти документы, жители могут выбрать компанию, которая занимается установкой ограждений и ворот. По примерным подсчётам, это может обойтись в полтора миллиона рублей. Деньги раскидываются на всех хозяев квартир и выплачиваются в несколько этапов. Несмотря на преимущества огороженного двора, он имеет и минусы.

В новостройках забор некоторые застройщики планируют ещё на этапе проектирования

— За содержание ворот и калитки есть ежемесячная плата, — говорит председатель совета дома № 77 на проспекте Ленина. — Но это небольшая сумма — около 150 рублей. Правда, и ремонтировать забор в случае поломки жители будут за свой счёт. Кроме того, после получения права собственности на землю под домом жители должны платить земельный налог. За год каждая из квартир платит около 200 рублей.

Чтобы распоряжаться земельным участком, жители сперва должны получить право собственности на него и кадастровый паспорт

Отдельная тема закрытых дворов — безопасность. Ведь нередко в случае ЧП пожарные не могут подобраться к таким домам. Как оказалось, никаких специальных разрешений от этих служб для установки забора получать не нужно. Службы медпомощи и МЧС нужно лишь уведомить об этом.

Решение о закрытии двора жители принимают общим собранием

Если жители старых домов вынуждены всё организовывать своими силами, то в новых застройщики стараются обустроить закрытый двор ещё на этапе проектирования.

— Сравните дворы в историческом центре и на окраинах города. Фактор парковки выносится на первый план. Если места для автомобилей новосёлов будут хаотично занимать приезжие, как это происходит, например, в центре, у покупателей естественно возникнут вопросы по ограничению доступа на территорию. Поэтому крупные компании при возведении объекта стараются опередить эту проблему и обустроить ограждения, — объясняет замдиректора по девелопменту АО «ЮУ КЖСИ» Михаил Демаков. — Помимо автомобилей забор решает ещё одну проблему. На закрытую территорию не полезут хулиганы, не станут распивать там алкоголь или портить детскую площадку.

Закрытый двор спасает жителей от соседей, которые не прочь припарковаться у них Закрытые дворы всё чаще можно встретить и в загородных клубных посёлках.

— Жилой комплекс за городом — это не только дома или квартиры, но и собственная территория двора. Большинству покупателей в таких микрорайонах наличие забора и режима ограниченного доступа придаёт уверенность в сохранности имущества и безопасности детей, — утверждает директор агентства недвижимости «Марис-Недвижимость» Сергей Малетин. — Поскольку застройщики обустраивают дворы, по сути, за счёт своих покупателей, новосёлы совершенно справедливо считают, что эта территория предназначена только для них и гостей.

Забор может уберечь детские и спортивные площадки от вандалов

В этом году 74.ru уже разбирался в споре о закрытой территории в «Белом хуторе». Основной путь к расположенному в квартале детсаду проходит в объезд огороженного микрорайона. А пока застройщик устанавливал ограждение, родители дошколят на машинах привыкли срезать путь и парковаться во дворах. Как выяснилось позднее, автомобилисты развели скандал на пустом месте.

Загородные микрорайоны также активно устанавливают на своих территориях ограждения

Огородиться от посторонних стараются и жители челябинских домов, дворы которых попали в программу благоустройства «Городская среда». В этом году правила для её участников немного изменились. Теперь благоустроить могут только те дворы, участки которых размежеваны. Это значит, что после ремонта налоговые расходы за землю лягут на плечи жителей. Они же будут оплачивать содержание и ремонт детских и спортивных площадок. А сохранить их от вандалов поможет закрытый двор.

Иногда ограждение домов может привести к скандалам