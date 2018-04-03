Разноцветное тюльпанное море в Чжанцзяцзе 

Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 2 апреля /Синьхуа/ — Около 500 тыс. тюльпанов всевозможных оттенков цветут в эти дни в ландшафтном парке «Лаодаовань» городского округа Чжанцзяцзе провинции Хунань /Центральный Китай/. Многочисленные туристы спешат «искупаться» в разноцветном тюльпанном море. Фотографии Синьхуа/У Юнбин
Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 2 апреля /Синьхуа/ — Около 500 тыс. тюльпанов всевозможных оттенков цветут в эти дни в ландшафтном парке «Лаодаовань» городского округа Чжанцзяцзе провинции Хунань /Центральный Китай/. Многочисленные туристы спешат «искупаться» в разноцветном тюльпанном море. Фотографии Синьхуа/У Юнбин
Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 2 апреля /Синьхуа/ — Около 500 тыс. тюльпанов всевозможных оттенков цветут в эти дни в ландшафтном парке «Лаодаовань» городского округа Чжанцзяцзе провинции Хунань /Центральный Китай/. Многочисленные туристы спешат «искупаться» в разноцветном тюльпанном море. Фотографии Синьхуа/У Юнбин