Разноцветное тюльпанное море в Чжанцзяцзе

Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 2 апреля / Синьхуа / — Около 500 тыс. тюльпанов всевозможных оттенков цветут в эти дни в ландшафтном парке «Лаодаовань» городского округа Чжанцзяцзе провинции Хунань /Центральный Китай /. Многочисленные туристы спешат «искупаться» в разноцветном тюльпанном море. Фотографии Синьхуа/У Юнбин

Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 2 апреля /Синьхуа/ — Около 500 тыс. тюльпанов всевозможных оттенков цветут в эти дни в ландшафтном парке «Лаодаовань» городского округа Чжанцзяцзе провинции Хунань /Центральный Китай/. Многочисленные туристы спешат «искупаться» в разноцветном тюльпанном море. Фотографии Синьхуа/У Юнбин

Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 2 апреля /Синьхуа/ — Около 500 тыс. тюльпанов всевозможных оттенков цветут в эти дни в ландшафтном парке «Лаодаовань» городского округа Чжанцзяцзе провинции Хунань /Центральный Китай/. Многочисленные туристы спешат «искупаться» в разноцветном тюльпанном море. Фотографии Синьхуа/У Юнбин