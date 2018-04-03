Школьники Хух-Хото учатся лепить фигурки из теста «ханьянь» на праздник Цинмин

Хух-Хото, 2 апреля / Синьхуа / — В начальной школе на улице Утасыдун города Хух-Хото /автономный район Внутренняя Монголия , Северный Китай/ сегодня прошли занятия по изготовлению традиционной местной холодной закуски на праздник Цинмин — лепных фигурок из теста «ханьянь». Фотографии Синьхуа/Дин Гэньхоу

Хух-Хото, 2 апреля /Синьхуа/ — В начальной школе на улице Утасыдун города Хух-Хото /автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай/ сегодня прошли занятия по изготовлению традиционной местной холодной закуски на праздник Цинмин — лепных фигурок из теста «ханьянь». Фотографии Синьхуа/Дин Гэньхоу

Хух-Хото, 2 апреля /Синьхуа/ — В начальной школе на улице Утасыдун города Хух-Хото /автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай/ сегодня прошли занятия по изготовлению традиционной местной холодной закуски на праздник Цинмин — лепных фигурок из теста «ханьянь». Фотографии Синьхуа/Дин Гэньхоу