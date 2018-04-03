На что сеять? Аграриям, возможно, придётся сокращать площадь посевов

Урожай — за бесценок

Политика нашего государства — наращивать объёмы сельхозпродукции. Поэтому одно из основных условий получения федеральной господдержки для аграриев — расширить посевные площади. Но не факт, что в нашем регионе удастся сохранить посевные площади на прошлогоднем уровне. Фермеры признаются, что подумывают об их сокращении, ведь перепроизводство зерновых привело к резкому падению цен.

«Прошлогодний урожай я продавал по 6,5 тыс. руб. (без НДС) за 1 тонну. После выплат по налогам, зарплатам работникам, кредиту моя прибыль составила порядка 7%, — говорит директор хозяйства «Скала» Колыванского района Александр Ильич Алатьев. — И это ещё очень хорошо. Но денег-то на развитие вообще нет. У меня в хозяйстве 2600 голов крупного рогатого скота. Поэтому часть полей засеваю многолетними травами, зерно тоже идёт на корма».

Сейчас во многих хозяйствах региона сложная ситуация. Только недавно погасили долги по выплате зарплат работникам АПК в Чистоозёрном и Баганском районах области. А в других они растут. «Более 18 млн рублей задолженность по зарплатам в 17 хозяйствах региона, — сообщил врио министра сельского хозяйства Василий Пронькин . — Арбитражные суды рассматривают заявления на руководство 8 хозяйств».

Осенью многие хозяйства, чтобы рассчитаться по кредитам и погасить долги, продали урожай за бесценок. «Принимали зерно в Баганском районе, — рассказал один из фермеров. — Чтобы его из Искитимского района туда довезти, нужно заплатить с каждой тонны 2,5 тыс. руб. Таким образом, за каждую тонну зерна я получил меньше 4 тыс. рублей, то есть меньше себестоимости».

Тракторов не хватает

Крестьяне ждут господдержку, которую традиционно накануне посевной им выделяет государство. Её общая сумма вместе с федеральными средствами для НСО составит 1,9 млрд рублей. «Это фактически 2/5 от тех затрат, что понесут сельхозпроизводители», — говорит Василий Пронькин. Но получить её смогут только там, где нет долгов по зарплатам и налогам. Да ещё и сохранят посевные площади. Получается, что немногие?

Техническая готовность сельхозтехники, по данным регионального минсельхоза, — 89%. Что неудивительно, ведь средний возраст тракторов 27 лет. В 2017 году не смогли реанимировать, а потому потеряли 413 из них, смогли купить — 153. Средний возраст зерноуборочных комбайнов — 16 лет. Господдержка в приобретении техники выделяется только из облбюджета, и её явно недостаточно. ГСМ обеспечены сейчас 20% хозяйств. А что остальные?

«Купить дизтопливо многим не на что, — признаётся председатель Совета ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов НСО Юрий Шелудяков. — Банки отказываются выдавать кредиты, потому что под залог фермерам отдать нечего. Вся имеющаяся у них техника уже под залогом (невыплаченные кредиты). Получить госсубсидии сложно. Делаешь заявку, а из департамента присылают квитанцию, что нужно заплатить штраф за то, что площадь посевов сократил или не выполнил показатель по валовому сбору. Пока заплатишь, снова заявку отправил — время ушло… Многие говорят, что, скорее всего, сократят в этом году посевные площади. Ведь ни один бизнесмен не будет работать себе в убыток. А мы-то почему должны?»

Аграрии говорят, что хотят работать по госзаказу и давно просят об этом. Чтобы точно знать: сколько и каких культур сеять. А планирование — это уже работа регионального минсельхоза. Да только готовы ли чиновники к этому?

Перечень документов, необходимых для получения господдержки, содержится в постановлении правительства НСО от 02.02.2015 № 37-п. Подробная информация о мерах поддержки — на сайте министерства: http://mcx.nso.ru/page/454.