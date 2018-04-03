Эксперты: выпущенные на волю амурские тигры и их потомство чувствуют себя хорошо

МОСКВА , 3 апреля. / ТАСС /. Приморский центр реабилитации и реинтродукции тигров (центр «Тигр») сообщил об успехе проекта выпуска в естественную среду обитания группы амурских тигров. По оценке специалистов, отслеживающих передвижение животных с помощью фотокамер и GPS оборудования, за два года они полностью адаптировались.

"Тигриная семейка, тигры Боря, Светлая и трое их тигрят, которые обитают в Еврейской автономной области , как и другие тигры, чувствуют себя отлично. Такие выводы сделали сотрудники Центра «Амурский тигр», МРОО «Центр „Тигр“ и Службы охотничьего надзора ЕАО после весенней экспедиции в заказник „Журавлиный“, — сообщается во вторник на сайте Приморского центра „Тигр“.

Ученые, проверив фотоловушки, убедились, что трое тигрят уже летом смогут отделиться от матери и жить самостоятельно. Тигры Борис и Светлая также находятся в прекрасной форме.

»В условиях дикой природы у тигров довольно высокий процент гибели по естественным причинам, особенно тигрят на первом году жизни

Тигрица Светлая, у которой это первый выводок, смогла обеспечить условия для выживания трех тигрят", — цитирует пресс-служба генерального директора Центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева

Тигрица Филиппа, выпущенная в дикую природу после реабилитации год назад, обитает в заказнике по соседству. Специалисты отслеживают хищницу через ошейник с GPS-модулем. Полученные данные свидетельствуют о том, что тигрица также чувствует себя хорошо.

Тигры в Еврейской автономии

Тигров Бориса, Светлую и Филиппа нашли в тайге ослабленными и больными. Их вылечили, подготовили по специальной программе для жизни в дикой природе в Приморском центре реабилитации и реинтродукции и выпустили на волю. Борис и Светлая встретились в заказнике «Журавлиный» в Еврейской автономии в декабре 2015 года и сформировали пару. А два года спустя там появилась тигрица Филиппа.

Для восстановления популяции амурского тигра на северо-западе ареала в Амурской и Еврейской автономной областях в 2013-2014 годах после специальной подготовки выпустили в дикую природу шесть тигрят-сирот. Участие в одной из таких операций принял Владимир Путин

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. По данным учета 2018 года, этих хищников осталось в дикой природе 480-540 особей. 90% популяции обитает на территории Приморского и Хабаровского краев.