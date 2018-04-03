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Утренний туман над рекой Люцзян
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Утренний туман над рекой Люцзян 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Лючжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 2 апреля /Синьхуа/ — Сегодня утром над рекой Люцзян в Лючжоу /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ образовался адвективный туман, в котором, как по волшебству, то исчезали, то вновь появлялись городские здания. Фотографии Синьхуа
Лючжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 2 апреля /Синьхуа/ — Сегодня утром над рекой Люцзян в Лючжоу /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ образовался адвективный туман, в котором, как по волшебству, то исчезали, то вновь появлялись городские здания. Фотографии Синьхуа
Лючжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 2 апреля /Синьхуа/ — Сегодня утром над рекой Люцзян в Лючжоу /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ образовался адвективный туман, в котором, как по волшебству, то исчезали, то вновь появлялись городские здания. Фотографии Синьхуа
Лючжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 2 апреля /Синьхуа/ — Сегодня утром над рекой Люцзян в Лючжоу /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ образовался адвективный туман, в котором, как по волшебству, то исчезали, то вновь появлялись городские здания. Фотографии Синьхуа
Лючжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 2 апреля /Синьхуа/ — Сегодня утром над рекой Люцзян в Лючжоу /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ образовался адвективный туман, в котором, как по волшебству, то исчезали, то вновь появлялись городские здания. Фотографии Синьхуа
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