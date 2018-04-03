Утренний туман над рекой Люцзян

Лючжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 2 апреля / Синьхуа / — Сегодня утром над рекой Люцзян в Лючжоу /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ образовался адвективный туман, в котором, как по волшебству, то исчезали, то вновь появлялись городские здания. Фотографии Синьхуа

Лючжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 2 апреля /Синьхуа/ — Сегодня утром над рекой Люцзян в Лючжоу /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ образовался адвективный туман, в котором, как по волшебству, то исчезали, то вновь появлялись городские здания. Фотографии Синьхуа

Лючжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 2 апреля /Синьхуа/ — Сегодня утром над рекой Люцзян в Лючжоу /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ образовался адвективный туман, в котором, как по волшебству, то исчезали, то вновь появлялись городские здания. Фотографии Синьхуа

Лючжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 2 апреля /Синьхуа/ — Сегодня утром над рекой Люцзян в Лючжоу /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ образовался адвективный туман, в котором, как по волшебству, то исчезали, то вновь появлялись городские здания. Фотографии Синьхуа

Лючжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 2 апреля /Синьхуа/ — Сегодня утром над рекой Люцзян в Лючжоу /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ образовался адвективный туман, в котором, как по волшебству, то исчезали, то вновь появлялись городские здания. Фотографии Синьхуа