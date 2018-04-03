На Шикотане построят два рыбоперерабатывающих завода

ЮЖНО-САХАЛИНСК , 3 апр — РИА Новости . На курильском острове Шикотан построят два новых рыбоперерабатывающих завода, реализация проектов позволит дополнительно создать на острове 820 рабочих мест и привлечь около 10 миллиардов рублей частных инвестиций, сообщает во вторник пресс-служба губернатора региона.

"В селе Крабозаводском уже возводится комплекс по переработке рыбы. Пуск его первой очереди состоится в октябре этого года. А летом, как ожидается, в другом селе Шикотана — Малокурильском — развернется строительство еще одного, более крупного предприятия, которое будет выпускать рыбопродукцию в мороженом и охлажденном видах, а также консервы", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в бухте Крабовой для нового производства уже построили уникальный грузоперевалочный причал понтонного типа. Обрабатываться здесь могут сразу два промысловых судна. Улов из охлаждаемых трюмов перекачивается на берег по специальным рыбоканалам. Такая технология позволяет сохранять высокое качество продукции.

Рыбокомбинат «Крабозаводское» сегодня снабжает всю страну замороженной рыбой. С прошлого года здесь наладили производство консервов и теперь ежедневно выпускают до 8 тысяч банок с печенью трески и минтая. Всего в 2017 году завод принял в обработку 23 тысячи тонн сырца. С вводом второй производственной линии эти объемы значительно вырастут.

На территории предприятия также разместится жиромучное производство на 20 тонн в сутки. По оценкам строителей, новое предприятие уже готово на треть. «К сентябрю мы должны запустить первую очередь завода. Это линия разделки минтая. Рыба будет перерабатываться в тушку без головы и филе. Отходы пойдут на туковое производство», — цитирует пресс-служба главу компании-подрядчика «Гидрострой» Юрия Светликова.

Строительство в Малокурильском, как ожидается, начнется летом. Проект стал якорным для территории опережающего развития «Курилы». Основой комплекса по выпуску мороженой и охлажденной рыбопродукции, а также консервов станет существующий рыбокомбинат «Островной». Планируется построить новый консервный завод, запустить линии по глубокой переработке рыбы и производству рыбной муки, морозильный склад на 15 тысяч тонн и две роботизированные морозильные установки. Будет создано более 700 новых рабочих мест.