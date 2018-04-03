Работы по электрификации чжэцзянского участка высокоскоростной железной дороги Ханчжоу — Хуаншань

Уезд Тунлу /пров. Чжэцзян/, 2 апреля / Синьхуа / — В октябре 2016 года на чжэцзянском участке высокоскоростной железной дороги Ханчжоу — Хуаншань начались работы по электрификации, которые проводит компания China Railway Electrification Bureau.

Все работы ведутся со строгим соблюдением норм безопасности и по тщательно спланированному графику, чтобы осуществить полную электрификацию данного участка к концу июня 2018 года. Высокоскоростная железная дорога связывает город Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/, известный своими туристическими достопримечательностями, с городом Хуаншань /провинция Аньхой, Восточный Китай/ и проходит через ландшафтные парки «Фучуньцзян», «Синьаньцзян» и «Цяньдаоху».

Эта магистраль, открытие которой намечено на 2018 год, соединится с высокоскоростными линиями Шанхай — Ханчжоу, Ханчжоу — Нинбо и Ханчжоу — Нанкин и станет очередным шагом в усовершенствовании междугородней железнодорожной сети в дельте реки Янцзы.

Уезд Тунлу /пров. Чжэцзян/, 2 апреля /Синьхуа/ — В октябре 2016 года на чжэцзянском участке высокоскоростной железной дороги Ханчжоу — Хуаншань начались работы по электрификации, которые проводит компания China Railway Electrification Bureau.

Все работы ведутся со строгим соблюдением норм безопасности и по тщательно спланированному графику, чтобы осуществить полную электрификацию данного участка к концу июня 2018 года. Высокоскоростная железная дорога связывает город Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/, известный своими туристическими достопримечательностями, с городом Хуаншань /провинция Аньхой, Восточный Китай/ и проходит через ландшафтные парки «Фучуньцзян», «Синьаньцзян» и «Цяньдаоху».

Эта магистраль, открытие которой намечено на 2018 год, соединится с высокоскоростными линиями Шанхай — Ханчжоу, Ханчжоу — Нинбо и Ханчжоу — Нанкин и станет очередным шагом в усовершенствовании междугородней железнодорожной сети в дельте реки Янцзы.

Уезд Тунлу /пров. Чжэцзян/, 2 апреля /Синьхуа/ — В октябре 2016 года на чжэцзянском участке высокоскоростной железной дороги Ханчжоу — Хуаншань начались работы по электрификации, которые проводит компания China Railway Electrification Bureau.

Все работы ведутся со строгим соблюдением норм безопасности и по тщательно спланированному графику, чтобы осуществить полную электрификацию данного участка к концу июня 2018 года. Высокоскоростная железная дорога связывает город Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/, известный своими туристическими достопримечательностями, с городом Хуаншань /провинция Аньхой, Восточный Китай/ и проходит через ландшафтные парки «Фучуньцзян», «Синьаньцзян» и «Цяньдаоху».

Эта магистраль, открытие которой намечено на 2018 год, соединится с высокоскоростными линиями Шанхай — Ханчжоу, Ханчжоу — Нинбо и Ханчжоу — Нанкин и станет очередным шагом в усовершенствовании междугородней железнодорожной сети в дельте реки Янцзы.