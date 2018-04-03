Ещё
В Ульяновской области отремонтируют подъезды на 16 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ульяновской области отремонтируют подъезды на 16 млн рублей 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
В Ульяновской области реализуется проект «Наш уютный подъезд». В фонд его реализации из бюджета Ульяновской области выделено около 16 млн рублей. Перед ремонтом подъездов пройдут общественные обсуждения.
«В этом году планируется отремонтировать 15 подъездов в Ульяновске, пять в Димитровграде и по два подъезда во всех остальных муниципальных образованиях. Отбор будут проводить местные администрации. Эту работу планируется завершить до 10 апреля. Ремонт будет проходить на условиях софинансирования из областного, муниципального бюджетов и средств собственников», — сообщил министр промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области Дмитрий Вавилин.
На выделенные деньги заменят окна, отремонтируют входные группы (козырек, ступени), стены, потолки и пол, установят светодиодное освещение.
АиФ — Ульяновск: последние новости
МТС продвигает мобильный 3G-интернет к окраинам Ульяновска В Ульяновске стартовал географический фестиваль «Фрегат «Паллада» Центральный аэропорт в Ульяновске откроют 5 мая
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдена причина пожара в ТЦ в Кемерово63
«Русские заплатят»87
Моряки РФ отказались от ультиматума украинцев274
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России585
ЧФ готов бороться с «украинским пиратством»132
Видео
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
Радар новейшего ЗРК С-500 показали на видео
Оружие Армия
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение