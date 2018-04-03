В Ульяновской области отремонтируют подъезды на 16 млн рублей 

В Ульяновской области реализуется проект «Наш уютный подъезд». В фонд его реализации из бюджета Ульяновской области выделено около 16 млн рублей. Перед ремонтом подъездов пройдут общественные обсуждения.
«В этом году планируется отремонтировать 15 подъездов в Ульяновске, пять в Димитровграде и по два подъезда во всех остальных муниципальных образованиях. Отбор будут проводить местные администрации. Эту работу планируется завершить до 10 апреля. Ремонт будет проходить на условиях софинансирования из областного, муниципального бюджетов и средств собственников», — сообщил министр промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области Дмитрий Вавилин.
На выделенные деньги заменят окна, отремонтируют входные группы (козырек, ступени), стены, потолки и пол, установят светодиодное освещение.