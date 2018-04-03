На месте избушек и огородов на ВИЗе построят новый микрорайон на 18 тысяч жителей

Екатеринбурге пройдут публичные слушания, где обсудят проект планировки гигантского квартала на ВИЗе — на 25 гектаров, в квадрате Крауля — Красных Зорь — Лоцмановых — Рабочих. Его по договору развития застроенных территорий будет застраивать ГК «ТЭН» (построившая «Алатырь», Limerance, а также микрорайон «Светлый» на Россельбане). Жить в новом мегаквартале будет 17,7 тысячи человек.

Как рассказывает руководитель департамента девелопмента группы компаний «ТЭН» Юрий Романович, два барака как ветхое и аварийное жильё, предусмотренное договором с муниципалитетом, уже расселены. Также расселена площадка под первый жилой комплекс — на перекрёстке Крауля — Рабочих.

Всего здесь планируется возвести 450 тысяч квадратных метров жилья, то есть девять жилых комплексов с закрытыми дворами — за 9 лет; таким образом, в год тут будет строиться примерно по 50 тысяч «квадратов».

Как видно на схемах, дома будут переменной этажности, от 9 до 31 этажа. Двухуровневые паркинги для жильцов-автомобилистов планируется размещать в стилобатных этажах комплексов (то есть каждый из внутренних дворов будет расположен «над землёй»). Такие паркинги, по словам девелоперов, полностью закроют нормативную потребность в машино-местах. Принцип «одна квартира — одна машина» тоже планируется реализовать — за счёт наземных парковочных мест за пределами дворов (всего на благоустройство улично-дорожной сети в пределах красных линий нового квартала отводится 8 гектаров).

Из 25 гектаров 3,5 гектара пойдёт под «линейный» парк, который пересечёт весь квартал.

Как рассказывает Юрий Романович, это не бульвар, а именно линейный парк — минимальная его ширина составит 55 метров. Для парка предполагается функциональное зонирование.

— Если смотреть, как будет устроен парк, то от улицы Крауля предполагается разбить сквер — с озеленением и прогулочной зоной, — рассказывает Юрий Романович. — Далее — «городская площадь», ориентированная на местное сообщество, на проведение массовых мероприятий — с беседками, зонами отдыха, озеленением. Далее у нас расположится хороший европейский парк — это история с отдыхом на природе, скамейками, лужайками. Далее выделяется отдельная территория под парк спорта — с воркаут-площадками, беговыми и дорожками и велодоржками. И, наконец, «парк культуры» — это своеобразная реинкарнация «Гайд-парка», связанная с общественными мероприятиями.

За улицей Лоцмановых предполагается школьный кластер из двух новых школ, каждая ориентировочно на 1000 мест. На вопрос, чьими силами будет производиться отселение с этой территории, в «ТЭН» сообщили, что жителей отселят сами, а землю передадут муниципалитету под строительство. Что касается садиков, то в квартале предполагается 815 новых мест в ДОУ, при этом 515 из них предполагается «закрыть» встроенными садиками в жилых комплексах вместимостью от 50 до 100 мест. Один детсад — № 18, на 255 мест, тут работает, а за ним проектируется еще один детсад на 300 мест.

Главной особенностью нового квартала в ГК «ТЭН» считают инновационный центр, который должны построить здесь. Он будет состоять из четырёх корпусов общей площадью 13 тысяч квадратных метров.

— Мы считаем его сердцем проекта, — отмечает Юрий Романович. — он расположится на первой линии улицы Крауля и будет рассчитан на интеллектуальные виды бизнеса, на воспитание и обучение — мы считаем, что людям нужно не только жить, где-то проводить время и совершать покупки. Центр рассчитан на привлечение интеллектуальной элиты. Здесь разместится дата-центр с большими вычислительными мощностями и бизнес-инкубатор, в котором может развиваться малый бизнес в сфере IT и просто стартапы. Мы сможем предоставлять его резидентам необходимые вычислительные мощности.

Рядом ГК «ТЭН» собирается строить многофункциональный спорткомплекс «Ратиборец».

— Также здесь будет работать центр бизнес-обучения в сфере IT-технологий. Концепцию развития этой территории мы обсуждаем с «Корпорацией развития Среднего Урала», которые называли в качестве своего партнёра «Роснано» — им как раз интересно создать собственную историю с инновационным кластером в Екатеринбурге, и мы рассчитываем увидеть их здесь как резидентов.

Сейчас, по словам специалистов «ТЭН», для IT-компаний, в том числе федеральных, таких как Mail.ru Яндекс , разрабатываются предложения по размещению офисов в инновационном центре.

Слушания по новому кварталу состоятся 19 апреля в 15:00 в 451-м кабинете администрации Екатеринбурга. Можно прийти и высказать своё мнение.