В США Путина назвали безопасным для Запада

В США назвали Путина безопасным для Запада

Запад должен избегать новой холодной войны с Россией , так как она никому не угрожает и не представляет угрозы. Об этом пишет бывший помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в издании National Interest.

По мнению автора, для возникновения новой холодной войны просто нет серьезных предпосылок.

Во-первых, как указывает Бэндоу, у Москвы и Вашингтона практически нет идеологических разногласий. Российский президент Владимир Путин действует крайне осторожно и предельно прагматично. Наоборот, американские элиты до сих пор не сделали выводов из недавнего опыта, когда годами американские войска находились в Афганистане Ираке и других странах.

Россия заинтересована только в охране границ и развитии экономических связей, но вовсе не мечтает о восстановлении империи. Во-вторых, как указывает Бэндоу, внешняя политика России преимущественно сдержана и консервативна.

Украины в Если проанализировать последние действия Москвы, то можно увидеть, что Россия только защищалась. Она не хочет вступления Грузии НАТО , желает при помощи Сирии иметь влияние на Ближний Восток.

Наоборот, администрация американского лидера Дональда Трампа живет идеологическими догмами, а потому считает возможным посылать солдат на разные края света.

К тому же, как замечает Бэндоу, в современном мире уже нет одного гегемона, и Россия не составляет противовеса США . Зато на политической карте мира появился Китай , который может сильно изменить всю мировую политику. Поэтому Вашингтону надо думать не о том, как противостоять России, а как выстроить отношения с набирающими мощь азиатскими государства.

2 апреля состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. В ходе беседы американский лидер пригласил погостить в США президента России Владимира Путина.