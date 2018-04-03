«Эвакуационная дверь была закрыта»: Оксана Самойлова узнала о безопасности в игровом центре

После трагедии, которая настигла людей в торговом центре «Зимняя вишня», многие пересмотрели свое отношение к безопасности. Узнавать о том, где находится эвакуационный выход, стала и многодетная мать Оксана Самойлова , и в результате, к своему огорчению, лично выявила нарушение в одном из детских развлекательных центров.

Модель и дизайнер Оксана Самойлова, будучи мамой трех девочек, серьезно отнеслась к уроку, который нам всем преподнес пожар в торговом центре в Кемерове . Теперь, посещая развлекательные комплексы, знаменитость обращает внимание на пожарную безопасность и интересуется у сотрудников, куда бежать в случае возгорания. А потому, посетив с детьми на днях в детский игровой центр, Оксана попросила показать ей, где находится эвакуационный выход, и выяснила, что в случае чрезвычайного происшествия не сможет покинуть здание.

«Спрашиваю у билетерши, где эвакуационный выход, она слегка занервничала и указала на другой конец помещения. Проходим, смотрим. Никаких указателей с табличкой «выход» нет, есть длинный узкий проход шириной максимум 1 метр, весь заставленный каким-то строительным мусором, ведрами с краской и чем-то ещё и где-то там, в конце, закрытая эвакуационная дверь», — рассказала Самойлова, удивляясь безответственности сотрудников, особенно в свете последних происшествий. Впрочем, знаменитость не растерялась — Оксана засняла на телефон состояние эвакуационного выхода и молча покинула зону. Как ни странно, ее действия возымели эффект и буквально через 20 минут все лишнее из коридора было убрано, а дверь открыта.

Рассказ Оксаны глубоко впечатлил ее подписчиков, которые также признались, что теперь не могут спокойно находиться в торговых центрах с детьми. Однако не все из них находят в себе смелость интересоваться у сотрудников состоянием эвакуационных выходов и уж тем более самостоятельно проверять, все ли соответствует инструкции по безопасности. А потому известие, что даже после случившихся событий некоторые торговые центры пренебрегают правилами, буквально шокировало их и многие пообещали, что отныне будут настойчивы и, возможно, слаженное действие публики сможет предотвратить повторение трагедии. «Оксана, спасибо! Если мы не будем заботиться о своих детях, то может и никто! Спасибо за действие» «У нас кинотеатр не прошёл проверку! После такого случая даже не пошевелились!» «Спасибо, Оксана! Вы большая умница!» «Ого! Я думала, теперь все взялись за ум, и ленилась спрашивать. Теперь ни за что не дам им спуску!» «Вот умница! Всем нужно думать об этом. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих» «Оксана, вы пример для подражания! Вот бы все так поступали» «Поверить не могу, что эвакуационная дверь была закрыта, и это после того пожара!»