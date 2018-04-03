Облачное море в цветущем ландшафтном парке «Паньшань»

Тяньцзинь , 2 апреля / Синьхуа / — В горном ландшафтном парке «Паньшань» Тяньцзиня /Северный Китай/, который охвачен буйным весенним цветением, сегодня можно было наблюдать еще одно прекрасное природное явление — облачное море. Фотографии Синьхуа/Ван Гуаншань

Тяньцзинь, 2 апреля /Синьхуа/ — В горном ландшафтном парке «Паньшань» Тяньцзиня /Северный Китай/, который охвачен буйным весенним цветением, сегодня можно было наблюдать еще одно прекрасное природное явление — облачное море. Фотографии Синьхуа/Ван Гуаншань

Тяньцзинь, 2 апреля /Синьхуа/ — В горном ландшафтном парке «Паньшань» Тяньцзиня /Северный Китай/, который охвачен буйным весенним цветением, сегодня можно было наблюдать еще одно прекрасное природное явление — облачное море. Фотографии Синьхуа/Ван Гуаншань

Тяньцзинь, 2 апреля /Синьхуа/ — В горном ландшафтном парке «Паньшань» Тяньцзиня /Северный Китай/, который охвачен буйным весенним цветением, сегодня можно было наблюдать еще одно прекрасное природное явление — облачное море. Фотографии Синьхуа/Ван Гуаншань