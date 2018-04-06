Учёные СО РАН раскритиковали новые границы водоохранной зоны Байкала

Как объяснил Андрей Федотов, в основу распоряжения правительства РФ о новых границах легли два подхода. Первый — для межселенных территорий, где никто не живёт. Там границы водоохранной зоны установлены на основе предложении учёных Института географии имени Сочавы СО РАН, и проходят по первым прибрежным хребтам. Второй подход, отличный от того, что рекомендовали учёные, использовали для прибрежных населённых пунктов, где водоохранную зону озера просто сократили до 200 метров, хотя ранее она доходила до 60 — 80 км.

«Этот подход вызывает вопросы. В пояснительной записке к распоряжению правительства РФ Байкал назван озером, имеющим ценное рыбохозяйственное значение. Извините, у нас Байкал теперь становится рыбохозяйственным? А как же «жемчужина»? Об уникальности озера просто забыли, к нему подошли утилитарно — как ко всем водоёмам России, где водится ценная рыба. Для таких рек, озёр, водохранилищ границы водоохранной зоны устанавливаются максимально на уровне 200 метров», — говорит Андрей Федотов.

По его словам, корректировку проводили для того, чтобы сделать жизнь людей в прибрежных населённых пунктах легче, однако водоохранная зона накладывает не так много ограничений.

«До сих пор действует постановление правительства РФ №643, которое жёстко ограничивает деятельность в центральной экологической зоне: она практически запрещает проектировать и строить новые объекты, можно поддерживать только то, что уже есть. Согласно Водному кодексу, в водоохранной зоне, наоборот, допускается проектирование, реконструкция объектов, ввод новых в эксплуатацию. Теперь это «разрешение» сместилось на 200-метровое расстояние от Байкала. Где гарантия, что бизнес не начнёт использовать эту лазейку в законе? Я считаю, что нагрузка на Байкал только увеличится — все пойдут в прибрежную зону», — поясняет Федотов.