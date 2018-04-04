Сокращение водоохранной зоны позволит строить очистные сооружения на Байкале

Андрей Крючков. ИРКУТСК , 4 апреля. / ТАСС /. Сокращение водоохранной зоны Байкала и исключение из ее границ населенных пунктов позволит строить очистные сооружения на берегу озера, а также снимет социальную напряженность в прибрежных поселках, сообщил в среду журналистам министр природных ресурсов и экологии Иркутской области

Ранее сообщалось, что правительство РФ утвердило границы новой водоохранной зоны Байкала, подвергнув ее серьезному сокращению. За ее пределы были вынесены несколько десяткой населенных пунктов в Иркутской области и Бурятии

"Для экологии и экосистемы Байкала это не нанесет никакого вреда, потому как был проработан научный подход, а в 200-метровой водоохранной зоне по-прежнему будут действовать запреты, предусмотренные 643 постановлением российского правительства и федеральным законом «Об охране озера Байкал». Зато за пределами водоохранной зоны появится возможность строить очистные сооружения, проводить централизованное водоснабжение и водоотведение", — сказал он.

Министр напомнил, что ранее водоохранная зона Байкала простиралась от берега в зависимости от рельефа на расстояние нескольких десятков километров, сейчас вблизи населенных пунктов она составляет 200 м. При этом число входящих в нее населенных пунктов сокращено с 78 до 38; принятые изменения были подготовлены на основе исследований Института географии Сибирского отделения РАН

По словам депутата Госдумы от Иркутской области Михаила Щапова, корректировка документа позволит снимет ряд ограничений с местных жителей.

"Пересмотра границ водоохранной зоны озера Байкал в Иркутской области и Республике Бурятия добивались с того момента, как границы были установлены — с 2015 года. Водоохранная зона увеличилась с 500 метров до 40-80 километров; тогда в нее попали сотни населенных пунктов, в которых проживает порядка 130 тыс. человек. Вне закона все это время находились около 500 километров грунтовых дорог на этой территории (а других там и нет), гаражи, заправки, выгребные ямы, было запрещено было размещение кладбищ — их сейчас на данной территории около 40. С корректировкой водоохранной зоны эти ограничения сняты", — сказал он ТАСС.

История вопроса

Ранее в Верховный суд с иском обратилась группа из 16 владельцев участков земли в садовом товариществе, располагающемся в 300 км от Иркутска, собственника туристической базы «Звезда Байкала» и троих собственников участков, на которых планировалось строительство гостиниц. Истцы просили признать частично незаконным распоряжение правительства России, расширившее водоохранную зону Байкала до границ ЦЭТ.