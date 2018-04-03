Сезон охоты весной 2018 — какого числа начнется

К 11 утра в очереди 186 человек. Охотники в первый день выдачи разрешений к зданию новосибирского лесничества приезжают засветло. Ждут, вносят фамилии в списки. Ежегодно кому-то не хватает разрешений. Эта первая сотня очередников сезон уже не пропустит. Их тревожит другое — судьба белолобого гуся.

«В частных закрепленных угодьях есть белолобый гусь, а в общественных нет. Звоним, спрашиваем, есть какое-то постановление на запрет на гуся? Отвечают, что нет. Мы пока ничего не понимаем», — рассказал охотник Василий Альбовский.

Охотникам поясняют, что сотрудники службы мониторинга эту птицу на общедоступных охотничьих угодьях не встречали. Именно на данных службы и основаны нормы добычи этого сезона. Шесть селезней, по три вальдшнепа и тетерева, один глухарь. Можно отстреливать по пятьдесят грачей и ворон.

Раньше весеннюю охоту разрешали на три дня и как правило, эти даты приходились на майские праздники — то есть, самый пожароопасный сезон. В последние два года сроки смещают. Теперь охота начинается гораздо раньше, но идет дольше — сразу девять дней. Это сделано для того, чтобы охоту не испортила нестабильная весенняя погода. 16 апреля — начала сезона — охотники заждались: «Как говорится, нам бы не добычу добыть, нам бы из дома убыть», «Хочется уже выехать, весна все-таки. У весеннего выезда своя прелесть», «Природа расцветает, вокруг все красиво. Год этого ждешь, приятно».

Не исключено, что перед осенним сезоном таких очередей уже не будет. Проблема назрела давно, и решить ее планируют в течение этого года.

Сегодня получить разрешение можно и через сайт «Госуслуги», но пользуются возможностью пока немногие. Охотники предпочитают живую очередь — это уже что-то вроде традиции.