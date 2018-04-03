В Ангарске из-за маловодья на Байкале построят новый водозабор

ИРКУТСК , 3 апреля. / ТАСС /. Власти Иркутской области приняли решение построить для водоснабжения Ангарска водозабор на Китойском месторождении подземных вод, который заменит действующий источник на реке Ангара, работа которого затруднена длительным маловодьем на Байкале, сообщила во вторник пресс-службы регионального правительства.

"В Ангарске планируется построить водозабор на Китойском месторождении подземных вод для обеспечения нужд водоснабжения городского округа. МинЖКХ области поручено решить вопрос финансирования разработки проектно-сметной документации по строительству подземного водозабора на Китойском месторождении в рамках подпрограммы «Чистая вода» на 2019 — 2020 годы", — говорится в сообщении. Месторождению требуется доразведка.

Сейчас источником водоснабжения для большинства жителей Ангарска является река Ангара. Для обеспечения нужд населения и объектов экономики в городе используется четыре водозаборных сооружения предприятий ТЭЦ-10 "Иркутскэнерго" , Ангарского электролизного химического комбината (ТВЭЛ) и Ангарской нефтехимической компании ( "Роснефть" ).

"Из-за длительного маловодья береговые водозаборные сооружения работают на пределе. Так, на водозаборе ТЭЦ-10 уровень воды в водоприемной камере наблюдался на отметке 412,66 м при минимально допустимом эксплуатационном уровне — 410,65 м. На водозаборе АО «АЭХК» уровень воды составлял 410,18 м при минимально допустимом проектном уровне 409,45 м, периодически работает один насос из десяти", — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе «Иркутскгеофизики» (входит в структуру Росгеологии) ТАСС сообщили, что обоснование проведение доразведки на Китойском месторождении было проведено в январе этого года. Инвентаризация одного из двух участков месторождения была проведена в 2014 году. В результате было определено его современное состояние, выполнен расчет размеров зоны санитарной охраны и переоценены запасы подземных вод. «Результаты химического анализа подземных вод подтвердили стабильно хорошее качество по всем современным нормативам. Запасы снижены и в количестве 89 тыс. куб м в сутки поставлены на государственный баланс», — отметили в пресс-службе.

Необходимость привлечения альтернативного подземного источника водоснабжения обострилась в последний маловодный период. Ангарск располагается на берегу реки Ангары ниже плотины Иркутской ГЭС, где достаточный речной уровень для эксплуатации поверхностного водозабора обеспечивает в основном озеро Байкал. Последние годы, и особенно 2014-2015 гг., стали критическими для Байкала из-за значительного дефицита осадков летом и осенью.