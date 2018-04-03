Ещё
Индивидуальным предпринимателям запретят торговать пивом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Индивидуальным предпринимателям запретят торговать пивом 

ТВ Центр 20 минут назад
Фото: ТВ Центр
Росалкогольрегулирование (РАР) хочет запретить продажу пива индивидуальным предпринимателям. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ службы.
В РАР хотят, чтобы бизнесмены перерегистрировались из ИП в юрлица. Таким образом, службе будет легче контролировать пивной рынок, потому что ответственность компаний за нелегальное производство и оборот в десять раз больше, чем у индивидуальных предпринимателей.
"Не нужно воспринимать эту инициативу как запрет на торговлю пивом, после которого доля его реализации на рынке сократится. Основная идея в этом случае — подтолкнуть индивидуальных предпринимателей перерегистрироваться в юрлица", — отметил источник в Росалкогольрегулировании.
Кроме того, служба планирует повысить ответственность за нелегальное производство и оборот пива. В настоящее время наказание для юрлиц за такое нарушение составляет до 100 тысяч рублей, а для ИП — до 10 тысяч рублей.
ТВ Центр: последние новости
Ресин побывал на площадке для строительства храма в честь Дмитрия Донского Илон Маск пошутил о банкротстве Tesla В отравлении Скрипалей заподозрили российскую гречку
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ146
Моряки РФ отказались от ультиматума украинцев461
Гребенщиков удивил признанием о Крыме34
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России618
ЧФ будет бороться с «украинским пиратством»205
Видео
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение