Индивидуальным предпринимателям запретят торговать пивом

Росалкогольрегулирование (РАР) хочет запретить продажу пива индивидуальным предпринимателям. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ службы.

В РАР хотят, чтобы бизнесмены перерегистрировались из ИП в юрлица. Таким образом, службе будет легче контролировать пивной рынок, потому что ответственность компаний за нелегальное производство и оборот в десять раз больше, чем у индивидуальных предпринимателей.

"Не нужно воспринимать эту инициативу как запрет на торговлю пивом, после которого доля его реализации на рынке сократится. Основная идея в этом случае — подтолкнуть индивидуальных предпринимателей перерегистрироваться в юрлица", — отметил источник в Росалкогольрегулировании.

Кроме того, служба планирует повысить ответственность за нелегальное производство и оборот пива. В настоящее время наказание для юрлиц за такое нарушение составляет до 100 тысяч рублей, а для ИП — до 10 тысяч рублей.