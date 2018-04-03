В Тяньцзиньском университете иностранных языков в Китае откроют бюст Я. Коласа

Минск , 3 апреля / Синьхуа / — В Беларуси объявлен конкурс эскизных проектов бюста Якуба Коласа для установки на территории Тяньцзиньского университета иностранных языков в КНР . О порядке организации конкурса сообщается на сайте Министерства культуры Беларуси.

Так, участниками конкурса могут быть скульпторы и архитекторы, имеющие соответствующее профессиональное образование. Заявки принимаются до 30 апреля. Конкурсные материалы жюри рассмотрит на закрытом заседании не позднее 10 мая. Жюри оценит соответствие условиям конкурса проектов, их профессиональный уровень, использование оригинального решения, отражение наиболее выразительного образа.

Победитель конкурса получит право на создание бюста. Ориентировочная стоимость бюста с материалами не должна превышать 20 тыс. белорусских рублей. —0—