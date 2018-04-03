На Сахалине и Курилах к 2025 году построят 20 объектов здравоохранения

"Мы будем продолжать работу по строительству новых объектов здравоохранения. В планах 20 таких объектов до 2025 года. В 2018 году начнется разработка проектно-сметной документации на строительство станции скорой медицинской помощи в Южно-Сахалинске, отделения поликлиники №4 в южной части областного центра, пристройки областного кожно-венерологического диспансера, а также областной детской больницы на 400 койко-мест", — сказала она.

По словам Щербиной, в рамках федеральной целевой программы по развитию Курильских островов в этом году планируют строительство новой центральной районной больницы (ЦРБ) в Северо-Курильске (остров Парамушир) и реконструкцию ЦРБ в Южно-Курильске (остров Кунашир). В последующие годы создадут участок врача общей практики в селе Малокурильское (остров Шикотан), а также фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в селе Дубовое (остров Кунашир). Для обеспечения доступности медицинской помощи жителям сельской местности в адресно-инвестиционную программу должны включить строительство амбулаторий в селах Яблочное, Мгачи, ряда ФАП в селах Красная Тымь, Зональное, Охотское, Хоэ и Раздольное. До 2025 года их в области построят еще 20.

Щербина напомнила, что в 2017 году в Сахалинской области ввели в эксплуатацию хирургический корпус областного онкологического диспансера, амбулаторию в селе Троицкое на 120 посещений в смену, перинатальный центр, три ФАП (в селах Парусное, Новое и Новиково), врачебную амбулаторию в селе Арги-Паги. В области продолжает интенсивно развиваться высокотехнологичная медицинская помощь. За три года ее объем в островных учреждениях здравоохранения увеличился на 48%.