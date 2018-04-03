Подросток проехал свою остановку на автобусе, а после пропал

Новосибирске ищут пропавшего подростка — 16-летний Алексей Ракунов проехал свою остановку на автобусе и отключил телефон.

«Вчера вечером в половине восьмого, они с другом ехали в автобусе №60 с Маркса в сторону Троллейного жилмассива. Собирался пойти к другу в гости. Друг живёт возле Ленинского рынка. Когда друг вышел на остановке на Чехова — развернулся, а Алексей в автобусе остался», — рассказала корреспонденту НГС мама пропавшего Елена Ракунова.

Друг позвонил Алексею и спросил, почему тот не вышел. Подросток взял телефон, но разговаривать не стал — отключил.

Елена рассказала, что вечером семья отправилась на поиски Алексея, они объездили Троллейный жилмассив, обзвонили знакомых, а потом написали заявление в полицию.

«Приметы: Рост 172 см, волосы русые, глаза голубые, худощавый. Одет:в синие брюки, синюю куртку, серые кроссовки, с собой рюкзак чёрного цвета. Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просим сообщить по телефону 8-913-785-15-99», — отмечают в ориентировке родственники.