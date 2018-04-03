Власти Красноярского края подарили детям-инвалидам некачественные подарки

Подарки были закуплены детям в честь Нового года. Министерства социальной политики края заключило договор с фирмой, которая ранее была занесена в реестр недобросовестных поставщиков. Чиновники данную информацию не стали проверять, а выделили 2 миллиона 188 тысяч рублей на сладкие подарки, не проводя при этом экспертизу качества.

«Позже выяснилось, что до 60% кондитерских изделий не соответствовали стандартам качества. Кроме того, в подарках были не те сладости, что указывались в условиях контракта», — уточнили в ведомстве.

В отношении и.о. председателя правительства края было вынесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Двух должностных лиц министерства привлекли к дисциплинарной ответственности. Теперь чиновники пытаются взыскать с подрядчика убытки.