Ещё
Власти Красноярского края подарили детям-инвалидам некачественные подарки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Красноярского края подарили детям-инвалидам некачественные подарки 

АиФ Красноярск 38 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярском крае чиновники сэкономили на подарках для детей-инвалидов и неполных семей. К такому выводу пришил в краевой прокуратуре.
Подарки были закуплены детям в честь Нового года. Министерства социальной политики края заключило договор с фирмой, которая ранее была занесена в реестр недобросовестных поставщиков. Чиновники данную информацию не стали проверять, а выделили 2 миллиона 188 тысяч рублей на сладкие подарки, не проводя при этом экспертизу качества.
«Позже выяснилось, что до 60% кондитерских изделий не соответствовали стандартам качества. Кроме того, в подарках были не те сладости, что указывались в условиях контракта», — уточнили в ведомстве.
В отношении и.о. председателя правительства края было вынесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Двух должностных лиц министерства привлекли к дисциплинарной ответственности. Теперь чиновники пытаются взыскать с подрядчика убытки.
АиФ Красноярск: последние новости
В Красноярске отреставрируют историческое здание - дом Зельмановича Верующие Красноярского края отмечают Вербное воскресенье Митрополит Пантелеимон: «Истинно верующий человек любит всех»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Моряки РФ отказались от ультиматума украинцев161
ЧФ готов бороться с «украинским пиратством»74
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России561
«Русские заплатят»13
Кисляк оценил вероятность войны между РФ и США3
Видео
Радар новейшего ЗРК С-500 показали на видео
Оружие Армия
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Ближний Восток
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение