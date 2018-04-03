Россия после выборов: поиск инициативы в многополярном мире 

Отправные пункты анализа:
Либерализм во внутренней политике при жесткости внешнеполитического курса
Ключ к развитию экономики — экономия энергии и диверсификация
Народное потребление или безопасность: одной мерой не достичь, стремиться к обеим задачам
Как и ожидалось, на прошедших 18 марта выборах президентом России вновь был избран Владимир Путин. Победила стратегия Кремля, сделавшего упор на патриотические силы, благодаря которым четыре года назад Крым, находящийся на юге Украины, снова стал российским. Из около 70% принявших участие в голосовании, около 70% поддержало этот стратегический курс Кремля (администрации президента). Если быть точнее, из 68% принявших участие в голосовании, 77% отдали свои голоса Путину. И даже компания критики, развернутая, прежде всего в Великобритании, других европейских странах и США, фактически помогла Путину и «Единой России».
В мае состоится официальное вступление в должность нового президента, а его полномочия продлятся шесть лет до 2024 года. Это станет самым долгим периодом пребывания у власти после Сталина. Уже после инаугурации акцент сместится на персональный состав членов правительства. Президентские выборы были несколько скучными, и ключевые кадровые вопросы, например о новом премьер-министре, привлекают к себе внимание. Также ходят слухи о возможном продвижении женщин-министров, смене министра иностранных дел.
Руководящие направления новой администрации изложены 1 марта в ежегодном послании президента Федеральному Собранию. В целом политический курс можно охарактеризовать как либеральный во внутренней политике, и довольно жесткий — во внешней. Другими словами, содержательная сторона предполагает в дальнейшем «и масло, и пушки» (перефразированный лозунг Третьего рейха «Пушки вместо масла», впоследствии превратившийся в крылатое выражение — агрессивная внешняя политика и пренебрежение благосостоянием народа — прим. ред.).
Часть выступления Путина, связанная с обеспечением безопасности, имела сильную антиамериканскую и анти европейскую окраску и предусматривала наращивание оборонной мощи и развитие ядерного потенциала. Это связано с объявленной в декабре прошлого года новой стратегией президента США Трампа в отношении Китая и России, а также с пересмотром в феврале этого года американской ядерной стратегии, теперь предусматривающей использование тактического ядерного оружия. В послании Федеральному Собранию, как на параде, демонстрировались возможности новых видов российского оружия.
На этом фоне нужно признать, что после крымского конфликта отношения между Востоком и Западом характеризуются завершением эпохи либеральной глобализации, сменившей холодную войну. Наступил новый этап многополярного мира, сосредоточенного вокруг США, Китая и России. Хотя и сомнительно, что российская экономика сейчас обладает достаточной силой для адекватного функционирования в описанных выше условиях.
При нынешнем российском режиме политика и экономика не дифференцированы и находятся как бы в смешанном состоянии. Поэтому при политических изменениях политических сил, меняются и отношения собственности. На протяжении всей истории социально-экономический баланс достигался благодаря деятельности верховной власти. После распада СССР в эпоху Ельцина процветала приватизация, хотя на самом деле это была монополизация прав на энерго— и другие ресурсы в руках бюрократов от бывшей коммунистической партии и новообразованных мафиози.
В эпоху Путина политическая экспансия нарождающихся монополий была ограничена, а стратегические ресурсы, такие как энергоносители, были поставлены под национальный контроль. Дружившие в прошлом с президентом «силовики» (сотрудники спецслужб), такие как г-н Сечин, получили в сфере энергетики специальные привилегии. Таким образом, нынешняя путинская система представляет собой баланс сил между первыми либеральными бюрократами и последующими бюрократами с доступом к привилегиям.
На этот раз в разработке новой экономической политики приняли участие либеральная группа бывшего министра финансов Кудрина и молодые сторонники министра экономического развития Орешкина. Ставится задача отказаться от энергозависимого типа развития экономики, сделать упор на преимущественное развитие мелких и средних предприятий, новые цифровые и информационные технологии. Энергоресурсы все меньше обеспечивают желаемое благосостояние вследствие падения цен на нефть, поэтому теперь планируется диверсифицировать экономику, переходя в фазу постиндустриального развития и стимулируя такие отрасли, как медицина и здравоохранение, а также развитие городов и современного сельского хозяйства. Важными задачами остаются борьба с бедностью и коррупцией.
Завод по производству сжиженного газа «Ямал СПГ»
В будущих правительственных кадровых назначениях многое будет зависеть от того, кто захватит инициативу — бюрократы из военно-промышленного и энергетического комплекса или же либералы из финансового сектора. Важную роль должны сыграть молодые технократы, управленцы с профессиональным опытом, без активной деятельности которых в отраслях цифровой, неэнергетической экономики, искусственного интеллекта и роботизации, может в дальнейшем наметиться отставание от Китая и Индии. В условиях продолжающихся экономических санкций хорошо показало себя импортозамещение в сельском хозяйстве, благодаря конкурентоспособной продукции. Новыми регионами для прорывов в социальном и экономическом развитии будут Дальний Восток и Арктика.
Сам Путин будет больше участвовать в делах государственного управления, что связано со сложным переплетением геополитики и геоэкономики в России. Также важно отменить западные санкции и привлечь иностранный капитал к развитию инфраструктуры в отстающих регионах. Предоставляется амнистия и поощряется возвращение российских бизнесменов, бежавших в Великобританию после распада Советского Союза. Строительство газопровода связывающего Германию с Россией ясно показывает, что отношение к санкциям у разных стран разное. Все больше европейских стран хотят положить им конец.
С другой стороны, отношения между Россией и Соединенными Штатами не продвинулись вперед, даже при новой администрации Трампа. На Ближнем Востоке с целью улучшения отношений с США была предпринята попытка совместной борьбы с террористическим «Исламским государством» (запрещена в РФ — прим. ред.). Король Саудовской Аравии, союзницы США, в октябре прошлого года впервые посетил Россию. Россия вмешалась в сирийский конфликт, защитила режим Асада, но хаос продолжается. Продолжается противостояние Ирана и Израиля. Трамп поддержал перенос столицы в Иерусалим. Проблема курдов в этом регионе также обостряет ситуацию. В целом и на Ближнем Востоке российско-американские противоречия усложнились.
В последнее время осуществляя «поворот на Восток», большое внимание уделяется Северному ледовитому океану и «Тихоокеанской России». Здесь важную роль играют отношения с Китаем. Отмена ограничений для Си Цзиньпина занимать пост Председателя КНР лишь сблизила политические системы двух стран, то же произошло и во внешнеполитической сфере с продвижением позиции многополярности.
Однако создание более формального двустороннего союза маловероятно. Если бы это произошло сейчас, Россия была бы подавлена Китаем, как по масштабам экономики, так и количеством населения. Огромная разница существует и в сфере цифровой экономики, искусственного интеллекта, цифровой валюты.
Выдвинув геополитическую идею «Один пояс, один путь», Китай теперь присматривается к Северному ледовитому океану — «Северный шелковый путь», что не может не вызывать озабоченности у России.
Учитывая экономические реалии, у сегодняшней России могут быть два приоритета: гражданское развитие или безопасность. Путин получил высокий уровень поддержки и не может позволить себе промахнуться. Поэтому у него нет другого выбора, кроме как предлагать «и масло, и пушки».