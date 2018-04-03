Россия после выборов: поиск инициативы в многополярном мире

Отправные пункты анализа:

Либерализм во внутренней политике при жесткости внешнеполитического курса

Ключ к развитию экономики — экономия энергии и диверсификация

Народное потребление или безопасность: одной мерой не достичь, стремиться к обеим задачам

В мае состоится официальное вступление в должность нового президента, а его полномочия продлятся шесть лет до 2024 года. Это станет самым долгим периодом пребывания у власти после Сталина. Уже после инаугурации акцент сместится на персональный состав членов правительства. Президентские выборы были несколько скучными, и ключевые кадровые вопросы, например о новом премьер-министре, привлекают к себе внимание. Также ходят слухи о возможном продвижении женщин-министров, смене министра иностранных дел.

Руководящие направления новой администрации изложены 1 марта в ежегодном послании президента Федеральному Собранию. В целом политический курс можно охарактеризовать как либеральный во внутренней политике, и довольно жесткий — во внешней. Другими словами, содержательная сторона предполагает в дальнейшем «и масло, и пушки» (перефразированный лозунг Третьего рейха «Пушки вместо масла», впоследствии превратившийся в крылатое выражение — агрессивная внешняя политика и пренебрежение благосостоянием народа — прим. ред.).

Часть выступления Путина, связанная с обеспечением безопасности, имела сильную антиамериканскую и анти европейскую окраску и предусматривала наращивание оборонной мощи и развитие ядерного потенциала. Это связано с объявленной в декабре прошлого года новой стратегией президента США Трампа в отношении Китая России , а также с пересмотром в феврале этого года американской ядерной стратегии, теперь предусматривающей использование тактического ядерного оружия. В послании Федеральному Собранию, как на параде, демонстрировались возможности новых видов российского оружия.

На этом фоне нужно признать, что после крымского конфликта отношения между Востоком и Западом характеризуются завершением эпохи либеральной глобализации, сменившей холодную войну. Наступил новый этап многополярного мира, сосредоточенного вокруг США, Китая и России. Хотя и сомнительно, что российская экономика сейчас обладает достаточной силой для адекватного функционирования в описанных выше условиях.

При нынешнем российском режиме политика и экономика не дифференцированы и находятся как бы в смешанном состоянии. Поэтому при политических изменениях политических сил, меняются и отношения собственности. На протяжении всей истории социально-экономический баланс достигался благодаря деятельности верховной власти. После распада СССР в эпоху Ельцина процветала приватизация, хотя на самом деле это была монополизация прав на энерго— и другие ресурсы в руках бюрократов от бывшей коммунистической партии и новообразованных мафиози.

В эпоху Путина политическая экспансия нарождающихся монополий была ограничена, а стратегические ресурсы, такие как энергоносители, были поставлены под национальный контроль. Дружившие в прошлом с президентом «силовики» (сотрудники спецслужб), такие как г-н Сечин, получили в сфере энергетики специальные привилегии. Таким образом, нынешняя путинская система представляет собой баланс сил между первыми либеральными бюрократами и последующими бюрократами с доступом к привилегиям.

На этот раз в разработке новой экономической политики приняли участие либеральная группа бывшего министра финансов Кудрина и молодые сторонники министра экономического развития Орешкина. Ставится задача отказаться от энергозависимого типа развития экономики, сделать упор на преимущественное развитие мелких и средних предприятий, новые цифровые и информационные технологии. Энергоресурсы все меньше обеспечивают желаемое благосостояние вследствие падения цен на нефть, поэтому теперь планируется диверсифицировать экономику, переходя в фазу постиндустриального развития и стимулируя такие отрасли, как медицина и здравоохранение, а также развитие городов и современного сельского хозяйства. Важными задачами остаются борьба с бедностью и коррупцией.

Завод по производству сжиженного газа «Ямал СПГ»

В будущих правительственных кадровых назначениях многое будет зависеть от того, кто захватит инициативу — бюрократы из военно-промышленного и энергетического комплекса или же либералы из финансового сектора. Важную роль должны сыграть молодые технократы, управленцы с профессиональным опытом, без активной деятельности которых в отраслях цифровой, неэнергетической экономики, искусственного интеллекта и роботизации, может в дальнейшем наметиться отставание от Китая и Индии. В условиях продолжающихся экономических санкций хорошо показало себя импортозамещение в сельском хозяйстве, благодаря конкурентоспособной продукции. Новыми регионами для прорывов в социальном и экономическом развитии будут Дальний Восток и Арктика.

Сам Путин будет больше участвовать в делах государственного управления, что связано со сложным переплетением геополитики и геоэкономики в России. Также важно отменить западные санкции и привлечь иностранный капитал к развитию инфраструктуры в отстающих регионах. Предоставляется амнистия и поощряется возвращение российских бизнесменов, бежавших в Великобританию после распада Советского Союза. Строительство газопровода связывающего Германию с Россией ясно показывает, что отношение к санкциям у разных стран разное. Все больше европейских стран хотят положить им конец.

С другой стороны, отношения между Россией и Соединенными Штатами не продвинулись вперед, даже при новой администрации Трампа. На Ближнем Востоке с целью улучшения отношений с США была предпринята попытка совместной борьбы с террористическим «Исламским государством» (запрещена в РФ — прим. ред.). Король Саудовской Аравии , союзницы США, в октябре прошлого года впервые посетил Россию. Россия вмешалась в сирийский конфликт, защитила режим Асада, но хаос продолжается. Продолжается противостояние Ирана Израиля . Трамп поддержал перенос столицы в Иерусалим . Проблема курдов в этом регионе также обостряет ситуацию. В целом и на Ближнем Востоке российско-американские противоречия усложнились.

В последнее время осуществляя «поворот на Восток», большое внимание уделяется Северному ледовитому океану и «Тихоокеанской России». Здесь важную роль играют отношения с Китаем. Отмена ограничений для Си Цзиньпина занимать пост Председателя КНР лишь сблизила политические системы двух стран, то же произошло и во внешнеполитической сфере с продвижением позиции многополярности.

Однако создание более формального двустороннего союза маловероятно. Если бы это произошло сейчас, Россия была бы подавлена Китаем, как по масштабам экономики, так и количеством населения. Огромная разница существует и в сфере цифровой экономики, искусственного интеллекта, цифровой валюты.

Выдвинув геополитическую идею «Один пояс, один путь», Китай теперь присматривается к Северному ледовитому океану — «Северный шелковый путь», что не может не вызывать озабоченности у России.

Учитывая экономические реалии, у сегодняшней России могут быть два приоритета: гражданское развитие или безопасность. Путин получил высокий уровень поддержки и не может позволить себе промахнуться. Поэтому у него нет другого выбора, кроме как предлагать «и масло, и пушки».