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В Латинской Америке для соотечественников проведут роад-шоу «ДВ гектара»
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В Латинской Америке для соотечественников проведут роад-шоу «ДВ гектара» 

ТАСС 7 минут назад
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Представители Минвостокразвития и других федеральных министерств проведут презентацию «Дальневосточного гектара» для соотечественников в Латинской Америке. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков в кулуарах IV всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока» в Южно-Сахалинске.
"Роад-шоу «Дальневосточного гектара» в Латинской Америке начнется 9 апреля. В делегацию войдут представители МИДа России, Минвостокразвития, МВД и других ведомств. Они в течение двух недель проедут по ряду стран континента. Ряд русских общин уже выразили желание встретится", — сказал Тимаков.
Он отметил, что в рамках Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке создали службу поддержки для соотечественников-старообрядцев. «Это круглосуточная горячая линия, также у нас есть два эксперта в Амурской области и Приморского края. Они хоть и по-русски говорят, но им требуется максимальная поддержка», — пояснил Тимаков.
Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет гражданам РФ право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года — для жителей остальной территории России. Оформить участок по программе «Дальневосточный гектар» можно на интернет-портале НаДальнийВосток.рф.
В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.
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