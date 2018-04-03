В Латинской Америке для соотечественников проведут роад-шоу «ДВ гектара»

ЮЖНО-САХАЛИНСК , 3 апреля. / ТАСС /. Представители Минвостокразвития и других федеральных министерств проведут презентацию «Дальневосточного гектара» для соотечественников в Латинской Америке. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков в кулуарах IV всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока» в Южно-Сахалинске.

"Роад-шоу «Дальневосточного гектара» в Латинской Америке начнется 9 апреля. В делегацию войдут представители МИДа России , Минвостокразвития, МВД и других ведомств. Они в течение двух недель проедут по ряду стран континента. Ряд русских общин уже выразили желание встретится", — сказал Тимаков.

Он отметил, что в рамках Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке создали службу поддержки для соотечественников-старообрядцев. «Это круглосуточная горячая линия, также у нас есть два эксперта в Амурской области Приморского края . Они хоть и по-русски говорят, но им требуется максимальная поддержка», — пояснил Тимаков.

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет гражданам РФ право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года — для жителей остальной территории России. Оформить участок по программе «Дальневосточный гектар» можно на интернет-портале НаДальнийВосток.рф.

В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.