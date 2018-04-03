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Минвостокразвития хочет закрепить положительные тренды в демографии в ДФО
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Минвостокразвития хочет закрепить положительные тренды в демографии в ДФО 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 апр — РИА Новости. Необходимы специальные меры для закрепления пока неустойчивых положительных трендов в демографии на Дальнем Востоке, заявил замглавы Минвостокразвития Сергей Качаев.
По его данным, в последние годы на Дальнем Востоке отмечается улучшение медико-демографической ситуации. В частности, суммарный коэффициент рождаемости на Дальнем Востоке превышает среднее значение по стране. На протяжении последних пяти лет наблюдается устойчивая динамика сокращения смертности.
"В последнее время благодаря принятым на федеральном и региональном уровне мерам ситуация улучшается, наблюдается сокращение миграционного оттока", — сказал Качаев на пленарной сессии конференции по демографическому развитию ДФО, уточнив, что в 2016 году по сравнению с 2013 годом отток снизился почти в два раза, с 33 тысяч до 17 тысяч человек. Также, по его информации, удалось переломить ситуацию с естественной убылью населения.
"Однако положительные демографические тренды на Дальнем Востоке пока неустойчивы, и для закрепления динамики необходимы системные меры", — отметил замминистра.
Четвертая Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока» пройдет 3-4 апреля. Ее организаторами выступают Минвостокразвития, правительство Сахалинской области и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Конференция собрала более 200 участников, в числе которых представители региональных и федеральных властей, работодателей Дальнего Востока, эксперты в области демографии.
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