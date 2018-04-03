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Цветущая провинция Ганьсу
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Цветущая провинция Ганьсу 

ИА Синьхуа 44 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Луннань /пров. Ганьсу/, 2 апреля /Синьхуа/ — Вся провинция Ганьсу /Северо-Западный Китай/ охвачена в эти дни пышным весенним цветением. Фотографии Синьхуа
Луннань /пров. Ганьсу/, 2 апреля /Синьхуа/ — Вся провинция Ганьсу /Северо-Западный Китай/ охвачена в эти дни пышным весенним цветением. Фотографии Синьхуа
Луннань /пров. Ганьсу/, 2 апреля /Синьхуа/ — Вся провинция Ганьсу /Северо-Западный Китай/ охвачена в эти дни пышным весенним цветением. Фотографии Синьхуа
Луннань /пров. Ганьсу/, 2 апреля /Синьхуа/ — Вся провинция Ганьсу /Северо-Западный Китай/ охвачена в эти дни пышным весенним цветением. Фотографии Синьхуа
Луннань /пров. Ганьсу/, 2 апреля /Синьхуа/ — Вся провинция Ганьсу /Северо-Западный Китай/ охвачена в эти дни пышным весенним цветением. Фотографии Синьхуа
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