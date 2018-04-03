Цветущая провинция Ганьсу 

Луннань /пров. Ганьсу/, 2 апреля /Синьхуа/ — Вся провинция Ганьсу /Северо-Западный Китай/ охвачена в эти дни пышным весенним цветением. Фотографии Синьхуа
Луннань /пров. Ганьсу/, 2 апреля /Синьхуа/ — Вся провинция Ганьсу /Северо-Западный Китай/ охвачена в эти дни пышным весенним цветением. Фотографии Синьхуа
Луннань /пров. Ганьсу/, 2 апреля /Синьхуа/ — Вся провинция Ганьсу /Северо-Западный Китай/ охвачена в эти дни пышным весенним цветением. Фотографии Синьхуа
Луннань /пров. Ганьсу/, 2 апреля /Синьхуа/ — Вся провинция Ганьсу /Северо-Западный Китай/ охвачена в эти дни пышным весенним цветением. Фотографии Синьхуа
Луннань /пров. Ганьсу/, 2 апреля /Синьхуа/ — Вся провинция Ганьсу /Северо-Западный Китай/ охвачена в эти дни пышным весенним цветением. Фотографии Синьхуа