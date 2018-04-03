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«Что же это за Золушка?»: Дмитрий Маликов показал огромные сандалии
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«Что же это за Золушка?»: Дмитрий Маликов показал огромные сандалии 

Eva.ru 47 минут назад
Фото: Eva.ru
Известный композитор и певец Дмитрий Маликов отправился в Грецию, о чем решил рассказать поклонникам с помощью личного микроблога. Артист выложил в сеть несколько снимков, сделанных в европейской стране, один из которых особенно приглянулся его фанатам и удостоился массы шутливых комментариев с их стороны.
Популярный российский композитор, певец, актёр, продюсер и телеведущий известен своим поклонникам как большой любитель пошутить. Он очень часто снимает забавные видеоролики и фотографии, чем веселит подписчиков в сети. Даже во время путешествия в Грецию артист, публикуя в Инстаграме снимки местных красот, не упустил возможности показать Интернет-пользователям огромного размера сандалии, которые вызвали улыбку и у самого мужчины. «Привет из Греции! Там (как известно) всё есть…»
Подписчики Народного артиста Российской Федерации, увидев такую обувь, тут же принялись выстраивать в комментариях версии, чьей она может оказаться на самом деле. А некоторые из них в шутку предложили своему кумиру приобрести эти сандалии и отложить на некоторое время, пока у него не вырастет нога. «Ух ты! Мой размерчик!» «Валуев потерял?» «Чей туфля?» «Дим, это, наверное, на вырост!» «Что же это за Золушка? Аж страшно представить!» «Дима, у вас хорошее чувства юмора!» «Класс сандалик» «Ещё все впереди, сандалии на вырост!» Что примечательно, некоторые Интернет-пользователи подвергли критике комментарий самого Маликова. В противовес его словам, они заявили, что на самом деле в Греции нет ничего особенного. Посетившие это же место пару месяцев назад подписчики певца отметили, что там просто красиво и везде растут апельсины, но чего-то особо цепляющего просто нет.
А пару дней назад Дмитрий раскрыл публике имя сына, который появился на свет в их семье в январе этого года. Интересно, что для выбора имени ребенка супруги руководствовались некоторыми аспектами, включая удобство в использовании за границей и религиозные воззрения семьи.
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