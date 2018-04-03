Америке нужно вести более расчетливую игру

Несколько недель назад бывший русский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии на лавочке в парке английского города Солсбери. Было установлено, что они подверглись воздействию боевого нервно-паралитического отравляющего вещества, и в результате оба они оказались в критическом состоянии. Это отравляющее вещество предположительно было произведено в России и незаконным образом находилось в ее распоряжении, поэтому Соединенное Королевство сразу же обвинило в этом нападении Москву

Если Россия стояла за этой атакой, что весьма вероятно, то тогда это, возможно, является наиболее значительным вторжение этой страны на территорию НАТО с момента радиационного отравления в 2006 году другого русского шпиона — Александра Литвиненко . Что касается возможных мотивов России, то ходят разговоры о том, что Скрипаль сотрудничал с МИ6, со службой внешней разведки Соединенного Королевства.

Соединенное Королевство выслало 23 российских дипломата и шпиона, а Россия (она отрицает свою причастность к этому отравлению и даже фабрикует теории заговора по поводу того, почему эти боевые вещества были изготовлены в Америке или в Соединенном Королевстве), в свою очередь, ответила высылкой из страны 23 британских дипломатов и шпионов.

Тем временем в Америке администрация Трампа только что объявила о введении санкций против российских юридических лиц, принимавших участие в кибератаках и во «вмешательстве в выборы». И теперь из-за непреклонного поведения России в отношении отравления Скрипаля и его дочери Америка высылает 60 российских дипломатов и шпионов, а также закрывает российское консульство в Сиэтле.

Высокопоставленные сотрудники администрации Трампа сообщили, что все высланные русские были шпионами, работавшими под дипломатическим прикрытием, в том числе в ООН . Администрация считает, что «недопустимо большое» количество оперативных работников российской разведки находится в Соединенных Штатах . Эти сотрудники также сказали, что консульство в Сиэтле создавало проблемы для контрразведывательной работы из-за его близости к военно-морской базе США.

Нынешняя дипломатическая ссора свидетельствует о значительном ухудшении отношений между Россией и Западом. Даже если русские просто хотят сломать чужую игру, следует учитывать наличие у них значительного ядерного арсенала. Мы должны уважать тот факт, что этот арсенал представляет собой экзистенциальную угрозу для Соединенных Штатов. А слабеющая держава, особенно обладающая таким количеством ядерных бомб, как Россия, может стать опасной.

Высылка Америкой так называемых российских дипломатов является уместным ответом на наглую российскую атаку на Скрипаля и его дочь. Если Россия использует недолжным образом свою привилегию иметь оперативников на наших берегах — дипломатов или иных, — то это должно иметь последствия. И, в целом, Америке следует сокращать количество шпионов — даже находящихся под дипломатическим прикрытием, — которыми располагает Россия на американской земле.

Однако некоторые люди надеются на то, что это только начало более агрессивной политики в отношении России. Остается вопрос: Куда может привести подобная агрессивная позиция, и что это даст Америке?

Америка, несомненно, внимательно наблюдает за Россией. Номинально российский ядерный арсенал сопоставим с американским. А из-за своей обширной территории Россия граничит со многими территориями, включая Европу и Китай , где у Америки имеются свои войска, а также интересы — военные или экономические.

По этой причине политика в отношении России должна быть стратегически продуманной и эффективной. Она должна быть основана на трезвой оценке узко определенных американских интересов с учетом нашей безопасности, процветания и нашей конституционной республики. Мы должны сотрудничать с Россией там, где мы можем, и противостоять ей там, где мы должны.

Однако многие американские политики, похоже, забыли о большой картине. Влиятельные политики должны вновь обрести способность видеть американские интересы, а не проводить реакционную политику для повсеместного противодействия России, как будто она является бывшим Советским Союзом. Это требует не столько «противодействия Путину», сколько умелого управления неизбежным ослаблением России. Российская экономика имеет меньше веса, чем экономика Италии , Москва сталкивается с медленным ростом из-за сокращения населения, а также из-за отсутствия структурных реформ. Кроме того, Россия имеет недиверсифицированную экономику, полностью зависящую от экспорта ископаемых видов топлива.

Имея почти такое же население, как Япония , но будучи крупнейшей страной в мире по территории, Россия находится в невероятно небезопасном положении. Поэтому она тратит более 5% ВВП на свои вооруженные силы, тогда как Америка расходует на эти цели лишь 3% своего ВВП. Военный бюджет России составляет примерно 70 миллиардов долларов, тогда как военный бюджет Америки — 700 миллиардов долларов. А эти 70 миллиардов долларов составляют более 25% всех налоговых сборов, которые Кремль получает со своей скудной экономики. Да, Россия может действовать против интересов Соединенных Штатов, и она делает это. В результате она портит игру. Однако Россия слаба, тогда как Америка является сверхдержавой и глобальным лидером. Россия не является соперником, она даже близко не может сравниться с Америкой по военной и дипломатической силе. И Россию отделяют световые годы от того, чтобы стать равным соперником, каким может стать Китай — когда-гибудь, через несколько десятилетий.

На повестке дня находится мир с помощью силы, а также проведение жесткой линии в отношении Путина. Однако управление российским ослаблением требует предоставления ей возможности немного подышать, чтобы она могла тихо войти в ночь, без особого шума.

Влиятельные политики должны держать в фокусе своего внимания поддержку жизнеспособной американской экономики, а также открытого американского общества, в котором наши люди могут процветать.

Если влиятельные политики будут бездумно тратить государственные деньги — в результате автоматических социальных выплат, а также произвольных расходов на оборону и на другие нужды, — то наш государственный долг нанесет вред нашей экономике. После нескольких десятилетий стагнирования реальной средней заработной платы, а также сокращения инвестиций и производительности, некоторые люди могут сказать, что государственный долг уже наносит вред нашей экономике. И совершенно очевидно, что наша экономика является основой нашей национальной силы (и нашей военной силы).

Как сказал Барри Позен (Barry Posen), Америка должна играть в более расчетливую игру. Нам не обязательно что-то делать, чтобы в итоге победить. Закрытые и авторитарные общества, не разделяющие американские интересы, становятся хрупкими и в конечном итоге разрушаются. Уверенность в нашей системе, в нашем народе, а также точный, как лазер, фокус, направленный на основные наши национальные интересы, обеспечат Америке лидирующие позиции.

Уиллис Крумхолц является научным сотрудником исследовательского центра Defense Priorities.