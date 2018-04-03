Джиджи Хадид раскритиковали за появление на публике с грязными волосами

Если ты звезда мирового уровня — тебе не стоит выходить из дома в неопрятном виде, иначе папарацци, журналисты и простые сплетники проходу тебе не дадут. Так случилось на днях с Джиджи Хадид, которая то и дело попадает в различные интернет-скандалы. На этот раз модель раскритиковали за появление на публике с грязными волосами. Папарацци подловили Хадид на прогулке в Париже в конце марта, и сделанные ими снимки вызвали бурную реакцию в интернете. Джиджи осудили за грязные волосы, которые, как отметили некоторые, звезда не мыла, судя по их виду, минимум неделю. Это уже не первый раз, когда старшую Хадид критикуют за неряшливый внешний вид. Ранее она говорила, что не видит смысла мыть голову перед показами, ведь стилисты все равно будут использовать тонны геля, лака и других средств для волос.

попкорнnews