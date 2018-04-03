Ульяновские кузнецы собирают кованые вишни со всей России для Дерева скорби

Акцию по изготовлению Дерева скорби для установки в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» запустил Союз кузнецов России . При этом само дерево делают кузнецы ульяновского кузнечного двора «Корч», вишни в Ульяновск присылают со всей России.

Так, сварщик из города Чепецк Кировской области Дмитрий Копосов изготовил и готов выслать в Ульяновск свою кованую вишню. Дмитрий воспитывает дочь и не мог, по его словам, оставаться в стороне от такого начинания. Для этого он вышел на работу в выходной день.

Планируется, что Ульяновская гильдия кузнецов при поддержке Ульяновской администрации изготовят Дерево скорби высотой пять метров. Присланные со всей страны кованые вишни планируют прикрепить к нему.

Диаметр каждой вишни 40-45 миллиметров, размер веточки 200-250 миллиметров. Варианты — одна или пара ягодок.

Присылать вишни нужно по адресу: 432071, Россия, город Ульяновск, улица Федерации, 21, Кузнечный двор «Корч».