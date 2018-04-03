В 2017 году три региона ДФО показали демографический рост

"В округе есть регионы, демонстрирующие в 2017 году устойчивый естественный прирост. Это, прежде всего, Республика Саха (Якутия) — плюс 6137 человек, Сахалинская область — плюс 457 человек, Камчатский край — плюс 259 человек", — сказал Качаев.

Он отметил, что, согласно принятой правительством РФ концепции демографической политики Дальнего Востока, к 2020 году ожидается стабилизация численности населения ДФО на уровне 6,2 млн человек, к 2025 году — ее увеличение до 6,5 млн человек за счет естественного и миграционного прироста.