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В 2017 году три региона ДФО показали демографический рост
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В 2017 году три региона ДФО показали демографический рост 

ТАСС 54 минуты назад
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Три региона Дальневосточного федерального округа (ДФО) — Якутия, Сахалинская область и Камчатский край — показали естественный прирост населения по итогам 2017 года. Об этом во вторник сообщил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев на IV Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока» в Южно-Сахалинске.
"В округе есть регионы, демонстрирующие в 2017 году устойчивый естественный прирост. Это, прежде всего, Республика Саха (Якутия) — плюс 6137 человек, Сахалинская область — плюс 457 человек, Камчатский край — плюс 259 человек", — сказал Качаев.
Он отметил, что, согласно принятой правительством РФ концепции демографической политики Дальнего Востока, к 2020 году ожидается стабилизация численности населения ДФО на уровне 6,2 млн человек, к 2025 году — ее увеличение до 6,5 млн человек за счет естественного и миграционного прироста.
IV Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока» проходит в Южно-Сахалинске 3 и 4 апреля. Организаторами конференции выступают Министерство РФ по развитию Дальнего Востока, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и правительство Сахалинской области.
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