Нью‐Йорк вчера и сегодня: как менялся мегаполис в XX веке

Специалисты по истории Нью‐Йорка разместили на созданном ими сайте NYC Grid подборку снимков крупного мегаполиса, которые были сделаны в течение 20 века, наложив их на фотографии современного города.

На изображениях, большая часть которых была получена в середине прошлого века, отлично видно, как облик улиц поменялся за несколько десятилетий. Где-то стало больше рекламы, а где-то появилось больше зелени. На сайте проекта можно найти больше иллюстраций с интерактивным управлением.

Несмотря на распространенное заблуждение, что Федеральный зал — место, состоялась инаугурация первого президента США Джорджа Вашингтона , на самом деле здание было построено спустя 40 лет после его смерти. Фрагмент фото слева был сделан в 1968 году, в то время как правая часть изображения — в 2013 году.

Деланси стрит (Delancey Street) одна из последних улиц в нижнем Манхэттене , на которую обратили внимание градостроительные службы.

Бауэри и Мотт (Bowery & Mott). Идеальный пример, демонстрирующий как старые кирпичные постройки приспособились к наряду из стекла и бетона, а на фасадах появилось еще больше рекламы.

Тертл-бей (Turtle Bay Gardens). Некогда ветхий район, где постройки покрывала сажа из расположенных неподалеку фабрик, превратился в один из престижнейших районов Манхэттена. Переделка улицы началась в 1918 году, когда новая владелица построила на месте прежних трущоб блочное здание с тихим садом во внутреннем дворе. Снимок слева сделан в 1920 году.

Бруклин-Хайтс (Brooklyn Heights). Пребывая в северной части Бруклин-Хайтс можно без труда увидеть опорные конструкции Бруклинского моста. Черно-белое изображение в левой части снимка сделано в 1982 году.

Бруклинский мост. Еще один снимок одной из главных достопримечательностей Большого яблока. На черно-белом участке фотографии можно увидеть фрагменты башен-близнецов из комплекса Всемирного торгового центра , который был разрушен в результате терактов 11 сентября 2001 года. Фото датируется 1982 годом.

Городская ратуша (City Hall). За долгую историю в городе было построено три ратуши. На фото мы видим последнюю из них после того как в середине прошлого века была проведена реконструкция фасада здания.